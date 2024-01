Объявлена программа 74-го Берлинского кинофестиваля

В основном конкурсе будут соревноваться 20 картин

Организаторы 74-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы смотра, а также секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино.

В основном конкурсе будут соревноваться 20 картин, в том числе и лента российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского АРХИТЕКТОН.

Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента ТАКИЕ МЕЛОЧИ с Киллианом Мерфи в главной роли, а сам фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Основной конкурс

• ТАКИЕ МЕЛОЧИ (Small Things Like These), реж. Тим Милантс

• ЕЩЕ ОДИН КОНЕЦ (Another End), реж. Пьеро Мессина

• АРХИТЕКТОН (Architecton), реж. Виктор Косаковский

• ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (Black Tea), реж. Абдеррахман Сиссако

• КУХНЯ (La Cocina), реж. Алонсо Руиспаласиос

• ДАГОМЕЯ (Dahomey), реж. Мати Диоп

• ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (A Different Man), реж. Аарон Шимберг

• ИМПЕРИЯ (L’Empire), реж. Брюно Дюмон

• ГЛОРИЯ! (Gloria!), реж. Маргерита Викарио

• ВНЕ ВРЕМЕНИ (Hors du temps), реж. Оливье Ассаяс

• С ЛЮБОВЬЮ, ТВОЯ ХИЛЬДА (In Liebe, Eure Hilde), реж. Андреас Дрезен

• МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТОРТ (Keyke mahboobe man), реж. Бехташ Санаиха, Марьям Могадам

• ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Langue Etrangere), реж. Клер Бургер

• КОМУ Я ПРИНАДЛЕЖУ (Me el Ain), реж. Мерьям Жубер

• ПЕПЕ (Pepe), реж. Нельсон Карло де лос Сантос Ариас

• ШАМБАЛА (Shambhala), реж. Мин Бахадур Бам

• СМЕРТЬ (Sterben), реж. Маттиас Гласнер

• ДЬЯВОЛЬСКАЯ БАНЯ (Des Teufels Bad), реж. Северин Фиала, Вероника Франц

• СЫНОВЬЯ (Vogter), реж. Густав Меллер

• ПОТРЕБНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (Yeohaengjaui pilyo), реж. Хон Сансу

Секция Encounters

• АРКАДИЯ (Arcadia), реж. Георгиос Зоис

• ГОРОД; ЗАГОРОДНАЯ МЕСТНОСТЬ (Cidade; Campo), реж. Джулиана Рохас

• ДЕМБА (Demba), реж. Мамаду Диа

• НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (Direct Action), реж. Гийом Кайо, Бен Рассел

• СПАТЬ С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ (Dormir de olhos abertos), реж. Неле Вохлац

• БАСНЯ (The Fable), реж. Раам Редди

• СЕМЬЯ (Une famille), реж. Кристин Анго

• ФАВОРИТ (Favoriten), реж. Рут Беккерман

• ИВО (Ivo), реж. Эва Тробиш

• ВЕЛИКАЯ ЗЕВОТА (Khamyazeye bozorg), реж. Алияр Расти

• ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ИДТИ (Kong fang jian li de nv ren), реж. Цю Ян

• РУКИ В ОГНЕ (Maos no fogo), реж. Маргарида Хиль

• МЭТТ И МАРА (Matt and Mara), реж. by Казик Радвански

• ВЕТЕР ДУЕТ СКВОЗЬ МОГИЛЫ (Through the Graves the Wind Is Blowing), реж. Трэвис Уилкерсон

• ТЫ СЖИГАЕШЬ МЕНЯ (Tu me abrasas), реж. Матиас Пиньейро