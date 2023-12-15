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Люк Бессон вновь возглавит студию EuropaCorp

Автор: Илья Кувшинов

15 декабря 2023

Он займет должность временного гендиректора после ухода в отставку главы компании Акселя Дюру

Люк Бессон вновь встанет во главе студии, которую он когда-то создал – режиссер и продюсер займет должность временного генерального директора EuropaCorp после ухода в отставку прошлого CEO компании Акселя Дюру. Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что Дюру останется акционером EuropaCorp и продолжит сотрудничать со студией до середины мая в качестве специального советника, чтобы обеспечить передачу полномочий новой команде менеджеров. Бессон, в свою очередь, будет исполнять свои новые обязанности в течение ограниченного периода времени.

Причина ухода Дюру не называется, однако официальный анонс был сделан в тот же день, когда EuropaCorp отчиталась о полугодовых доходах. Выручка компании выросла на 2% по сравнению с 2022-м – во многом, это произошло благодаря ДОГМЕНУ и его премьере на Венецианском кинофестивале.

Стоит отметить, что студия, создавшая такие франшизы, как ЗАЛОЖНИЦА, ТАКСИ и ПЕРЕВОЗЧИК, в последние годы испытывает большие финансовые трудности из-за неудач в прокате и обвинений в адрес самого Бессона.

Фото: кадр со съемок фильма МАЛАВИТА

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