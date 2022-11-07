Число проданных кинобилетов за уикенд стало лучшим с конца февраля
Автор: БК
7 ноября 2022
В период с 3 по 6 ноября включительно кинотеатры посетило более 1,74 млн зрителей
Российские кинотеатры продали более 1,74 млн билетов на уикенде с 3 по 6 ноября 2022 года. Такой результат оказался лучшим с уикенда 17-20 февраля этого года, когда киноплощадки посетили 1,700 млн зрителей. Лидером проката в те выходные стал фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ.
Согласно данным ЕАИС на 21:30 мск 6 ноября, топ-20 самых кассовых релизов уикенда 3-6 ноября привлекли 1,742 млн зрителей.
По предварительным данным, лидером первого уикенда ноября стала эпическая картина СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева: фильм заработал свыше 105 млн рублей, увеличив общую кассу до 700 млн рублей.
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