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Британские кинематографисты устроят митинг во время церемонии открытия Лондонского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

4 октября 2023

Демонстрация состоится рядом с красной ковровой дорожкой фильма «Солтберн»

Сегодня, 4 октября, открывается Лондонский кинофестиваль – правда, на этот раз он пройдет не в окружении звезд, а среди бастующих представителей киноиндустрии. Об этом сообщает ScreenDaily.

Ожидается, что демонстрация британских кинематографистов, которые борются с массовой безработицей из-за забастовок в Америке, состоится во время красной ковровой дорожки фильма открытия смотра – комедийного триллера СОЛТБЕРН Эмиральда Феннела.

По данным Союза радиовещания, развлечений, связи и театра (Bectu), 75% сотрудников британской киноиндустрии временно остались без работы – из них минимум 35% испытывают финансовые трудности, а еще 15% уже взяли займы в банках.

Организаторы митинга заявили, что протест не является критикой в адрес Британского института кино (BFI) и самого фестиваля. Представители BFI, в свою очередь, подчеркнули, что ожидали возможных демонстраций.

«BFI уважает право на мирный протест. Как и в случае со многими мировыми кинофестивалями, это нормальная практика и для нас. Главным приоритетом для нас является создание безопасного пространства для зрителей и гостей фестиваля, а также обслуживающего персонала и самих протестующих», – отметили в институте.

Среди картин, которые будут показаны в рамках Лондонского кинофестиваля – УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, ПРИСЦИЛЛА Софии Копполы, УБИЙЦА Дэвида Финчера, БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса, МАЭСТРО Брэдли Купера, НАЕМНЫЙ УБИЙЦА Ричарда Линклейтера, сиквел ПОБЕГА ИЗ КУРЯТНИКА и многое другое.

Из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) премьерные показы пройдут по большей части без звезд. Закроется фестиваль 15 октября фантастическим триллером Дэниела Калуи и Кибви Тавареса КУХНЯ.

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