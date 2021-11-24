В Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов в очном формате

Смотр начнется 1 декабря на столичных площадках

XV Большой фестиваль мультфильмов пройдет в московских кинотеатрах с 1 по 15 декабря. В рамках смотра пройдут показы лучшей мировой анимации в Москве, конкурсные показы, мастер-классы, бесплатные программы по всей Москве, открытый фестивальный клуб и «Ночь анимации» в «КАРО 11 Октябрь», лекция Юрия Норштейна в Третьяковской галерее и «Уикенд Хаяо Миядзаки» к 80-летию режиссера, а также множество других событий.

Показы мультфильмов по всей Москве

Фестиваль традиционно покажет детские программы современной российской анимации, которые можно будет увидеть бесплатно в кинотеатрах и культурных центрах. В программе авторские мультфильмы для детей от известных российских студий: «Пчела», «Союзмультфильм», «ШАР», «Пилот» и «Снега». Зрителей ждут более 100 сеансов на 30 площадках в самых разных районах города.

Конкурсная программа

Второй год подряд фестиваль проводит анимационный конкурс. В этом году организаторы разделили конкурс на международный и национальный, каждый из которых судит отдельный профессиональный состав жюри. Из более полутора тысяч заявок со всего мира экспертный совет отобрал две сотни лучших. В конкурсной программе есть несколько номинаций: студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей – и, конечно, профессиональные фильмы от таких авторов

• Джоанна Куинн, канадская художница и оскаровская номинантка, возвращается в мир анимации после многолетнего перерыва с фильмом ДЕЛА ИСКУССТВА. В фильме эксцентричная героиня Берил, уже полюбившаяся зрителям по предыдущим фильмам, решает заняться современным искусством, но не знает с чего начать.

• Японский художник Кодзи Ямамура представляет свой новый фильм ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ СКУЧАЕТ. Ямамура – звезда японской авторской анимации, его предыдущие фильмы получали гран-при таких профессиональных фестивалей как Международный фестиваль анимационных фильмов Анси (который часто называют «анимационные Канны») и Анимафест (Загреб), а также были номинированы на «Оскар».

• Российский художник Иван Максимов покажет на конкурсной программе свой новый фильм О, НЕЕТ! — сборник маленьких смешных сюжетов про неловкие ситуации. Максимов – автор полюбившихся многим заставок на MTV, многократный номинант премий «Ника» и «Золотой орёл», а также обладатель «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля.

Полнометражные фильмы. Открытие и закрытие.

В этом году БФМ покажет в кинотеатрах 9 полнометражных фильмов. Откроется фестиваль фильмом чешской художницы Михаэлы Павлатовой МОЯ АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ, снятым по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой «Фришта». Павлатова, чьи предыдущие фильмы получали много международных призов и были номинированы на «Оскар», за МОЮ АФГАНСКУЮ СЕМЬЮ уже успела получить приз жюри фестиваля Аннси. Фильму, при всей злободневной актуальности, удаётся быть деликатным с такими темами как любовь, традиции и патриархальные предрассудки. Помимо фильма Павлатовой, в программе полных метров БФМ покажет новый фильм израильтянина Ари Фольмана, известного по фильму ВАЛЬС С БАШИРОМ, ГДЕ АННА ФРАНК — приключенческую и совсем не мрачную историю воображаемой подруги Анны Китти, а также фильм знаменитой французской художницы Флоранс Мьель ПЕРЕХОД, сделанный в технике живописи по стеклу и детский фильм ПЁС ВЕНИК: СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ про обаятельного наивного пса.

На закрытии фестиваля пройдет российская премьера мультфильма НИКУКО ИЗ РЫБАЦКОЙ ГАВАНИ — экранизация одноименного романа Канако Ниси, трогательная комедийная драма о не совсем обычной семье матери и дочери, которые живут полной жизнью.

Детям

Фестиваль делит программы не только по темам, но и по возрасту: у каждой есть своя возрастная маркировка. В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком и многое другое – а в программе «12+» — мультфильм-зарисовку о настоящем романтике, работающем охранником в ЗАГС, переложение стихотворение Анны Ахматовой на язык анимации и посмотреть клип на новую песню группы «Мумий-Тролль».

Спецпрограммы

Последние годы БФМ неизменно составляет документальную программу: этот новаторский жанр набирает всё большую популярность, а художники, работающие в нём, получают всё больше премий.

• В первой программе «Личные истории» — фильм ВОСПОМИНАНИЕ, ВОСПОМИНАНИЕ французского режиссёра Бастьена Дюбуа, снытый по воспоминаниям его дедушки об алжирской войне и уже номинирован на премию «Сезар». Вторая докпрограмма – «То, что нас тревожит» — посвящена таким актуальным темам как экология, миграция, бездомность и т.д.

• Программа «За забором» — это сборник мультфильмов о душевном и ментальном здоровье. Тут и анимация из проволоки о буднях ПНИ, и бумажно-пластилиновая зарисовка о биполярном расстройстве, и кукольная история о школе, куда приходит мальчик с аутизмом, и многое другое.

• Программу мультфильмов на тему феминизма «Только для женщин» БФМ делает не в первый раз. В этом году кроме важных сюжетов, связанных с женским организмом – с менструацией, контрацепцией, раком груди, трудным материнством, а также историй, касающихся женского тела, есть фильмы, связанные с женским протестом против объективации, против того, чтобы женщины воспринимались как бессловесный источник удовольствия или машина, созданная для деторождения.

• Новая израильская анимация. Фестиваль составил программу израильской анимации в честь 30-летия дипломатических отношений между Россией и Израилем. Программа составлена из самых новых короткометражек, только что начавших движение по фестивалям. Среди этих фильмов и работы известных профессионалов, и студенческие дипломы.

Ретроспектива Марии Муат

Каждый год БФМ проводит ретроспективу одного режиссёра-аниматора. В этом году исполнилось 70 лет Марии Андреевне Муат, одной из самых ярких звёзд в плеяде отечественных художниц-кукольниц. Муат начинала как режиссёр кукольного театра, училась в ГИТИСе у легендарного Сергея Образцова, а потом ушла в кино – её авторству принадлежат циклы сказок о дядюшке АУ, «КОАПП», фильм ВЛЮБЧИВАЯ ВОРОНА и многое другое. В 2007 году в судьбе Муат произошёл важный поворот: она организовала анимационную студию «Пчела», которая и по сей день остаётся важнейшим трамплином в мир для российской авторской анимации.

Лекция Юрия Норштейна — 11 декабря, 19:30, Лекционный зал Государственной Третьяковской галереи

Юрий Борисович Норштейн уже 12 раз, начиная с третьего БФМ, выступал перед зрителями фестиваля с лекциями. На 15-м Большом фестивале мультфильмов Норштейн прочтёт лекцию, посвящённую куклам – не только кукольной анимации, с которой ему приходилось работать, но самому феномену кукол. Юрий Борисович обещал показать примеры удачного и неудачного использования кукол, те, что он сам особенно любит и некоторые редкие и малоизвестные кукольные эпизоды в фильмах, которые он считает важными.

Уикенд Хаяо Миядзаки — 4 и 5 декабря, «КАРО 11 Октябрь»

Совместно с кинокомпанией «Пионер» БФМ отмечает 80-летие великого японского режиссера Хаяо Миядзаки. Специальным событием фестиваля станет Уикенд Хаяо Миядзаки – 4 и 5 декабря организаторы покажут на большом экране такие картины, как ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ, РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ, МОЙ СОСЕД ТОТОРО и УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ.

Ночь анимации — 11 декабря, 23:50, КАРО 11 Октябрь

В рамках программы будут представлены лучшие зарубежные короткометражки минувшего года, собравшие призы ведущих анимационных фестивалей: в Оттаве, Анси, Загребе, Хиросиме, Штутгарте и национальные премии. Каждый фильм уникален по эстетике и художественному подходу, в нем открывается неподражаемая вселенная его создателей — и раскрывается очередная грань возможностей анимационного искусства.

Фестивальный клуб в этом году состоится на площадке Галереи ГРАУНД Солянка одновременно с выставкой «Постанимация. Дезориентирующий эффект». Во второй части фестиваля программа клуба переместится в пространство ЦТИ «Фабрика». Фестивальный клуб – это место для профессионального неформального общения, вечеринок для поклонников анимации, специальных показов, образовательных событий. Гости и участники клуба – кинокритики, режиссеры, сценаристы, аниматоры, художники и, конечно, зрители, – люди, которые любят анимацию и хотят узнать о ней больше. Здесь можно задать свои вопросы авторам фильмов, узнать, как и чем живёт анимационное сообщество, и просто провести время в хорошей компании.