Большой фестиваль мультфильмов анонсировал программу

Смотр одновременно пройдет офлайн и онлайн

С 28 октября по 8 ноября как на множестве площадок в Москве, так и в онлайн-формате фестиваль будет показывать 350 авторских мультфильмов со всего мира. Это количество складывается из очень большой конкурсной программы короткометражек, из полных метров, ретроспектив и тематических спец-программ. Среди мероприятий, которые проводит фестиваль, будут лекции, встречи с художниками и детская лаборатория «Фабрика мультфильмов», где дети смогут попробовать себя в разных анимационных техниках.

Конкурсная программа

Уже второй год Фестиваль не только показывает мультфильмы зрителям, но и организовывает анимационный конкурс. В этом году конкурса два – международный и национальный, каждый из которых судит отдельный профессиональный состав жюри. В конкурсной программе есть несколько номинаций – студенческие фильмы, мультсериалы, мультфильмы для детей и профессиональные фильмы. Фестиваль гордится тем, что в рамках профессиональной программы сможет показать зрителям фильмы звёзд анимации мирового уровня. Вот лишь несколько примеров:

Джоанна Куинн, канадская художница и оскаровская номинантка, возвращается в мир анимации после многолетнего перерыва с фильмом ДЕЛА ИСКУССТВА . В фильме эксцентричная героиня Берил, уже полюбившаяся зрителям по предыдущим фильмам, решает заняться современным искусством, но не знает с чего начать.

. В фильме эксцентричная героиня Берил, уже полюбившаяся зрителям по предыдущим фильмам, решает заняться современным искусством, но не знает с чего начать. Японский художник Кодзи Ямамура представляет свой новый фильм ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ СКУЧАЕТ . Ямамура – звезда японской авторской анимации, его предыдущие фильмы получали гран-при таких профессиональных фестивалей как Международный фестиваль анимационных фильмов Аннси и Анимафест Загреб, а также были номинированы на «Оскар».

. Ямамура – звезда японской авторской анимации, его предыдущие фильмы получали гран-при таких профессиональных фестивалей как Международный фестиваль анимационных фильмов Аннси и Анимафест Загреб, а также были номинированы на «Оскар». Российский художник Иван Максимов покажет на конкурсной программе свой новый фильм О, НЕЕТ! — сборник маленьких смешных сюжетов про неловкие ситуации.

Полные метры

В этом году БФМ покажет в общей сложности 13 полнометражных фильмов: 4 премьеры и 10 фаворитов фестивалей прошлых лет в рамках юбилейной программы.

Откроется фестиваль фильмом чешской художницы Михаэлы Павлатовой МОЯ АФГАНСКАЯ СЕМЬЯ, снятым по мотивам романа журналистки Петры Прохазковой «Фришта». Павлатова, чьи предыдущие фильмы получали много международных призов и были номинированы на «Оскар», за МОЮ АФГАНСКУЮ СЕМЬЮ успела получить приз жюри фестиваля Аннси. Фильму, при всей злободневной актуальности, удаётся быть деликатным с такими темами как любовь, традиции и патриархальные предрассудки.

Также программе полных метров БФМ покажет новый фильм израильтянина Ари Фольмана ГДЕ АННА ФРАНК — приключенческую и совсем не мрачную историю воображаемой подруги Анны Китти, а также фильм знаменитой французской художницы Флоранс Мьель ПЕРЕХОД, сделанный в технике живописи по стеклу — и детский фильм ПЕС ВЕНИК: СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ про обаятельного наивного пса.

Программа «Топ-15», приуроченная к пятнадцатилетию фестиваля, покажет десять полнометражных фильмов самых разных жанров – от документальной анимации до музыкальных фантазий – больше всего полюбившихся зрителям и организаторам БФМ за эти 15 лет.

Спецпрограммы:

Две программы документальной анимации. Последние годы БФМ неизменно составляет документальную программу: этот новаторский жанр набирает всё большую популярность, а художники, работающие в нём, получают всё больше премий. К примеру, фильм ВОСПОМИНАНИЕ, ВОСПОМИНАНИЕ французского режиссёра Бастьена Дюбуа по воспоминаниям его дедушки об алжирской войне уже номинирован на премию «Сезар». БФМ покажет фильм Дюбуа в составе документальной программы «Личные истории». Вторая док.программа – «То, что нас тревожит» — посвящена таким актуальным темам как экология, миграция, бездомность и т.д. «За забором» — собрание мультфильмов о душевном и ментальном здоровье. Тут и анимация из проволоки о буднях ПНИ, и бумажно-пластилиновая зарисовка о биполярном расстройстве, и кукольная история о школе, куда приходит мальчик с аутизмом, и многое другое.

Последние годы БФМ неизменно составляет документальную программу: этот новаторский жанр набирает всё большую популярность, а художники, работающие в нём, получают всё больше премий. К примеру, фильм ВОСПОМИНАНИЕ, ВОСПОМИНАНИЕ французского режиссёра Бастьена Дюбуа по воспоминаниям его дедушки об алжирской войне уже номинирован на премию «Сезар». БФМ покажет фильм Дюбуа в составе документальной программы «Личные истории». Вторая док.программа – «То, что нас тревожит» — посвящена таким актуальным темам как экология, миграция, бездомность и т.д. «За забором» — собрание мультфильмов о душевном и ментальном здоровье. Тут и анимация из проволоки о буднях ПНИ, и бумажно-пластилиновая зарисовка о биполярном расстройстве, и кукольная история о школе, куда приходит мальчик с аутизмом, и многое другое. «Только для женщин» — программу мультфильмов на тему феминизма БФМ делает не в первый раз. В этом году кроме важных сюжетов, связанных с женским организмом — с менструацией, контрацепцией, раком груди, трудным материнством, а также историй, касающихся женского тела, есть фильмы, связанные с женским протестом против объективации, против того, чтобы женщины воспринимались как бессловесный источник удовольствия или машина, созданная для деторождения. Один из важных фильмов программы – анимационный джем студенток киношколы в Лодзи, призывающих к солидарности с польскими женщинами, противостоящими новому закону против абортов.

— программу мультфильмов на тему феминизма БФМ делает не в первый раз. В этом году кроме важных сюжетов, связанных с женским организмом — с менструацией, контрацепцией, раком груди, трудным материнством, а также историй, касающихся женского тела, есть фильмы, связанные с женским протестом против объективации, против того, чтобы женщины воспринимались как бессловесный источник удовольствия или машина, созданная для деторождения. Один из важных фильмов программы – анимационный джем студенток киношколы в Лодзи, призывающих к солидарности с польскими женщинами, противостоящими новому закону против абортов. Новая израильская анимация. Фестиваль составил программу израильской анимации в честь 30-летия дипломатических отношений между Россией и Израилем. Программа составлена из самых новых короткометражек, только что начавших движение по фестивалям. Среди этих фильмов и работы известных профессионалов, и студенческие дипломы.

Детям

В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком и многое другое – а в программе «12+» — мультфильм-зарисовку о настоящем романтике, работающем охранником в ЗАГС, переложение стихотворение Анны Ахматовой на язык анимации и посмотреть клип на новую песню группы «Мумий-Тролль».

Помимо конкурсной программы детских новинок, которую можно будет посмотреть, купив билет на офлайн-показ или заплатив за онлайн-абонемент, фестиваль традиционно покажет три благотворительных детских программы (маркировки 0+ и 6+), которые пройдут бесплатно в кинотеатрах и культурных центрах Москвы.

Имена

Ретроспектива Марии Муат

Каждый год БФМ проводит ретроспективу одного режиссёра-аниматора. В этом году исполнилось 70 лет отечественной художнице-кукольнице Марии Муат. Муат начинала как режиссёр кукольного театра, училась в ГИТИСе у легендарного Сергея Образцова, а потом ушла в кино – её авторству принадлежат циклы сказок о дядюшке АУ, «КОАПП», фильм ВЛЮБЧИВАЯ ВОРОНА и многое другое. В постсоветские годы Мария участвовала в знаменитых британских проектах, где особенно ценилось мастерство российских кукольников: в шекспировском цикле она сняла одну из лучших комедий, ДВЕНАДЦАТУЮ НОЧЬ, в СКАЗКАХ НАРОДОВ МИРА – арабскую легенду КОРОНА И СКИПЕТР. В 2007 году в судьбе Муат произошёл важный поворот: она организовала анимационную студию «Пчела», которая и по сей день остаётся важнейшим трамплином в мир для российской авторской анимации. Зрители фестиваля смогут не только посмотреть десять избранных фильмов Муат и встретиться со знаменитой кукольницей.

Лекция Юрия Норштейна

На 15-м Большом фестивале мультфильмов Юрий Борисович Норштейн прочтет лекцию, посвящённую куклам – не только кукольной анимации, с которой ему приходилось работать, но самому феномену кукол. Юрий Борисович обещал показать примеры удачного и неудачного использования кукол, те, что он сам особенно любит и некоторые редкие и малоизвестные кукольные эпизоды в фильмах, которые он считает важными.

Фабрика мультфильмов

Каждый год БФМ проводит Фабрику мультфильмов – мероприятие, на котором дети под руководством молодых мастеров-мультипликаторов могут с нуля создавать свои собственные мультфильмы, примеряя на себя роли режиссёров, аниматоров, художников по звуку и актёров озвучки. В этом году однодневная Фабрика пройдёт в Боярских палатах в партнёрстве с фестивалем «Территория».

Фестивальный клуб

В Боярских палатах Союза театральных деятелей с 31 октября по 5 ноября. Место для профессионального неформального общения, вечеринок для поклонников анимации, специальных показов, образовательных событий. Гости и участники клуба – кинокритики, режиссеры, сценаристы, аниматоры, художники и, конечно, зрители, – люди, которые любят анимацию и хотят узнать о ней больше. Здесь можно задать свои вопросы авторам фильмов и программным директорам фестиваля, узнать, как и чем живёт анимационное сообщество, и просто провести время в хорошей компании. Партнер фестивального клуба — студия Metrafilms.