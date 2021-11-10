XV Большой фестиваль мультфильмов подвел итоги конкурса

Призы будут вручены 13 декабря в кинотеатре «Москино Космос»

С 28 октября по 8 ноября 2021 года на платформе multfest.online была показана онлайн-версия XV Международного анимационного фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ). Анимационный смотр в этом году разделился на две части из-за закрытия кинотеатров в начале ноября, привычная офлайн-версия пройдет в московских кинотеатрах и на других площадках с 1 по 15 декабря 2021 года.

Вместе с завершением онлайн-фестиваля завершилась работа трех составов жюри, 8 ноября в YouTube-канале БФМ состоялось объявление победителей. Российский национальный конкурс судили режиссеры и художники Катерина Соколова и Анна Буданова, а также композитор Алексей Просвирнин. В состав жюри международного конкурса были приглашены румынский режиссер и продюсер Анка Дамиан, режиссер и сценарист из Франции Бастьен Дюбуа и кинокритик, историк анимации Павел Шведов. Третье жюри судило фильмы двух международных конкурсов: конкурса мультфильмов для детей и конкурса сериалов. Оценивать работы мы поручили режиссеру и журналисту из Великобритании Бену Митчеллу, Ирен Спарр – продюсеру анимационного кино из Дании и режиссеру и сценаристу Алексею Алексееву.

ПОБЕДИТЕЛИ БФМ-2021

Международный конкурс

• Гран-При за лучший анимационный фильм — БЕСЦЕННЫЙ, режиссер Поль Ма (Франция, 2020)

• Специальный приз жюри с формулировкой «за искренний рассказ о принятии героем себя и разнообразии идентичностей человека» — ОЩУЩЕНИЯ В МОЕМ ЖИВОТЕ, режиссер Марко Джешка (Хорватия, Португалия, 2020)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — ПОКА, КВАРТИРКА!, режиссер Ева Дарабош (Венгрия, 2020)

• Приз за лучший ненарративный анимационный фильм с формулировкой «за элегантность искусства режиссера и магию его петель» — ЯРМАРКА ИИЗУНА, режиссер Сумито Сакакибара (Япония, 2021)

Специальными упоминаниями жюри были отмечены следующие фильмы:

• «За простую, но точную метонимию об отражении состояния человека в стекле аквариума с домашними рыбками» — РЫБКИ, режиссер Олеон Линь (Китай, Гонконг, Великобритания, США, 2021)

• «За эффектную терапию травмы от потери близкого человека методами пуантилистской анимации, воспаряющей над зыбкостью воспоминаний и подчеркивающей их визуальную красоту» — ОТКУСИ КОСТОЧКУ, режиссер Хонами Яно (Япония, 2021)

• «За воплощение в жизнь необыкновенной галереи портретов, полных жизни, ярких, захватывающих; и за резкий и такой валлийский юмор фильма, который прекрасно поддерживается искусной рисованной анимацией и фантастическим чувством движения и карикатуры» — ДЕЛА ИСКУССТВА, режиссеры Джоанна Куинн, Лэс Миллс (Великобритания, 2021)

• «За развитие в, казалось бы, жанровом фильме метафоры о том, как все мы связаны и как отсутствие любви заводит нас в тупик» — ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС, режиссер Джо Се (Тайвань, 2020)

Российский национальный конкурс

Приз за лучший профессиональный анимационный фильм — ЗА ЗАБОРОМ, режиссер Мария Коган-Лернер, Школа документальной анимации фестиваля «Рудник», Студия «25» (Россия, 2020)

• Специальный приз жюри с формулировкой «за надежду на счастливый конец» — У ВСЕХ МУЖЧИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТУФЛИ, режиссер Анастасия Лисовец, Школа дизайна НИУ ВШЭ (Россия, 2021)

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм — НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЫШКИ, режиссеры Иван Ханжин, Василиса Макшакова, Анна Исакова, УрГАХУ (Россия, 2020)

• Приз за лучший анимационный фильм для детей — БАЗИЛИК ФЭТ-ФРУМОС И ЦАРСКАЯ ДОЧЬ, режиссер Александр Черногоров, Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского (Россия, 2021)

Специальными упоминаниями жюри были отмечены следующие фильмы:

• «За каплю сладкого яда» — САХАРНОЕ ШОУ, режиссер Лиана Макарян, Студия «Пчела» (Россия, 2021)

• «За легкий подход к тяжелой теме» — КУРОЧКА-УМНИЧКА, режиссер Дарья Сидловская, Ростовский-на-Дону филиал ВГИК (Россия, 2020)

• «За лучшую экранизацию доброй детской сказки» — КОЛОБОК, режиссер Ашот Мефодин (Россия, 2020)

• «За второй лучший фильм для детей» — ПОЖАРНИК, режиссер Юлия Аронова, Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Россия, Франция, 2020)

Международный конкурс мультфильмов для детей

• Приз за лучший иностранный мультфильм для детей — ВАНИЛЬ, режиссер Гийом Лоран (Франция, Швейцария, 2020)

• Специальное упоминание жюри с формулировкой «за простую и хорошо сформулированную идею относительно вопросов инклюзии и толерантности, с которыми дети сталкиваются каждый день» — БОТИНКИ ЛУИ, режиссеры Тео Жаман, Каю Люн, Марион Филипп, Жан-Жеро Блан (Франция, 2020)

Международный конкурс анимационных сериалов

• Приз за лучший эпизод сериала (до 12 лет) — эпизод «Упаковка» (сериал «Блуи»), режиссер Ричард Джеффри (Австралия, 2020)

• Приз за лучший эпизод сериала (старше 12 лет) — эпизод «Среда» (сериал «Эллиот с планеты земля»), режиссер Мик Грейвз (Великобритания, США, Франция, Германия, 2020)

Два эпизода удостоились специальных упоминаний жюри:

• «За демонстрацию способности взять простую концепцию и сделать ее привлекательной благодаря сильному исполнению, очаровательному дизайну и привлекательной музыкальной составляющей» — эпизод «Зажги свой свет» (сериал «Кири и Лу»), режиссер Гарри Синклер (Новая Зеландия, Канада, 2020)

• «За эффективное сочетание возвышенной философской темы с изящным подходом к исполнению, а также отличное повествование и минималистичный дизайн» — эпизод «В пустыне» (сериал «Иисус, история одного слова»), режиссер Антуан Робер (Франция, 2020)

Приз зрительских симпатий

• ДЕЛА ИСКУССТВА, режиссеры Джоанна Куинн, Лэс Миллс (Великобритания, 2021)

Еще два приза – Приз дирекции и Приз критики – будут объявлены на церемонии закрытия XV БФМ в декабре. Программные директора Большого фестиваля мультфильмов: Дина Годер и Мария Терещенко.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Стратегический партнер Благотворительного Фонда Михаила Прохорова