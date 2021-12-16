top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Компания «Блиц Фильм» представила результаты конкурса коротких метров

Компания «Блиц Фильм» представила результаты конкурса коротких метров

Автор: БК

16 декабря 2021

Всего за полгода было подано более 1200 заявок

Международная продюсерская компания «Блиц Фильм» объявила итоги конкурса короткометражных фильмов, который проводился с марта по декабрь 2021 года. Победителем стала картина Антона Мамыкина БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ. Режиссер получил главный приз в размере 500 тысяч рублей. В жюри конкурса вошли продюсеры компании «Блиц Фильм»: Сергей и Николай Саркисовы, Михаил Махарадзе и Александр Жижневский.

Картина БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ рассказывает историю честного шахтера, который признается своей жене в измене, и после этого остается идеально чистым, даже после работы в шахте. Из-за этого вся его жизнь идет под откос.

Генеральный продюсер «Блиц Фильм» Михаил Махарадзе: «На примере большого количества талантливых работ нам приятно осознавать, что голос современного российского кино формируется, развивается, и мы продолжим искать, поддерживать и мотивировать людей творить и любить кино! Фильм-победитель БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ захватывает, удивляет, заставляет задуматься и развлекает и делает все это с огромной любовью и вниманием к ремеслу»

Режиссер Антон Мамыкин: «БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ — мой дипломный фильм в киношколе. Самый любимый и близкий по душе. Фильм стал моей визиткой и принёс много побед. Но победа в этом конкурсе стала самой неожиданной. В предновогодней кутерьме и шквале серых новостей новость о победе это большая светлая радость! Ещё раз благодарю жюри конкурса и кинокомпанию «Блиц Фильм». И большой тёплый привет команде, с который я делал это фильм».

Кроме того, специальными дипломами были отмечены фильмы:

• ПХЕНЦ, реж. Павел Пальшин – за оригинальный взгляд
• ЛОТЕРЕЯ, реж. Вадим Валлиулин – лучшая комедия
• ОДНАЖДЫ ВСЕ МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ, реж. Екатерина Саутина - за яркий голос 
• О БОГЕ, ЧЕРТЕ, СОЛНЦЕ И ЛУНЕ, реж. Алексей Бухаровский – лучший анимационный фильм

Участие могли принять игровые и анимационные короткометражные работы всех жанров продолжительностью от 3 до 25 минут. Всего за полгода было получено более 1200 заявок на участие.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд предпродаж постковидного периода
Подробнее
Глава «Роскино» рассказала о дате запуска российского аналога IMDb
Подробнее
«Каропрокат» и «Парадиз» объединятся для выпуска фильмов
Подробнее
НМГ и основатель Comedy Club создадут общий продакшн
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 декабря
Подробнее
«Кино-Театр.Ру» опубликовал рейтинг самых популярных российских фильмов и сериалов
Подробнее
Главы компаний «Парадиз» и «Каропрокат» прокомментировали предстоящее сотрудничество
Подробнее
Александр Кузнецов сыграет одну из ключевых ролей в третьих «Фантастических тварях»
Подробнее
«Студия Видеопрокат» запускает производство документальных фильмов
Подробнее
Фильм-катастрофа «Одна» продан на ряд крупных рынков
Подробнее
В Москве состоится конференция, посвященная стандартизации цифрового кинопроцесса
Подробнее
Проекты «Крецул» и «Каникулы» получат поддержку от Eurimages
Подробнее
Бюджет Института развития Интернета на 2022 год составит 15 млрд рублей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» вновь вне конкуренции
Подробнее
«Одноклассники» назвали популярные в 2021 году фильмы и сериалы
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2021 года
Подробнее
«Российский кинобизнес», декабрь 2021 года: третий день
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Матрица: Воскрешение» опережает «Мортал Комбат»
Подробнее
Касса четверга: «Дом Gucci» вновь на первой строчке
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Матрица» обошла «Человека-паука» в офлайне
Подробнее