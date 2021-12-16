Компания «Блиц Фильм» представила результаты конкурса коротких метров

Всего за полгода было подано более 1200 заявок

Международная продюсерская компания «Блиц Фильм» объявила итоги конкурса короткометражных фильмов, который проводился с марта по декабрь 2021 года. Победителем стала картина Антона Мамыкина БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ. Режиссер получил главный приз в размере 500 тысяч рублей. В жюри конкурса вошли продюсеры компании «Блиц Фильм»: Сергей и Николай Саркисовы, Михаил Махарадзе и Александр Жижневский.

Картина БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ рассказывает историю честного шахтера, который признается своей жене в измене, и после этого остается идеально чистым, даже после работы в шахте. Из-за этого вся его жизнь идет под откос.

Генеральный продюсер «Блиц Фильм» Михаил Махарадзе: «На примере большого количества талантливых работ нам приятно осознавать, что голос современного российского кино формируется, развивается, и мы продолжим искать, поддерживать и мотивировать людей творить и любить кино! Фильм-победитель БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ захватывает, удивляет, заставляет задуматься и развлекает и делает все это с огромной любовью и вниманием к ремеслу»

Режиссер Антон Мамыкин: «БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ — мой дипломный фильм в киношколе. Самый любимый и близкий по душе. Фильм стал моей визиткой и принёс много побед. Но победа в этом конкурсе стала самой неожиданной. В предновогодней кутерьме и шквале серых новостей новость о победе это большая светлая радость! Ещё раз благодарю жюри конкурса и кинокомпанию «Блиц Фильм». И большой тёплый привет команде, с который я делал это фильм».

Кроме того, специальными дипломами были отмечены фильмы:

• ПХЕНЦ, реж. Павел Пальшин – за оригинальный взгляд

• ЛОТЕРЕЯ, реж. Вадим Валлиулин – лучшая комедия

• ОДНАЖДЫ ВСЕ МЫ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ, реж. Екатерина Саутина - за яркий голос

• О БОГЕ, ЧЕРТЕ, СОЛНЦЕ И ЛУНЕ, реж. Алексей Бухаровский – лучший анимационный фильм

Участие могли принять игровые и анимационные короткометражные работы всех жанров продолжительностью от 3 до 25 минут. Всего за полгода было получено более 1200 заявок на участие.