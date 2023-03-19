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«Три богатыря» станут мультсериалом

Автор: Кирилл Шамсутдинов

19 марта 2023

Запланировано шесть эпизодов по 20 минут

В России планируют запуск мультипликационного сериала по мотивам и во вселенной анимационной франшизы «Три богатыря» студии «Мельница». Об этом ТАСС рассказал режиссер-аниматор Константин Бронзит, автор первой и девятой частей франшизы. По его словам, в планах студии шесть серий по 20 минут.

Сам Бронзит признался, что закрыл для себя «эту тему». «Но ничего против [я] не имею — если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут», — рассказал он. По заявлению режиссера, он читал сценарии эпизодов будущего сериала и нашел их «неплохими». 

Константин Бронзит затруднился уточнить, на какой платформе выйдут короткометражные серии новых «Богатырей», эта информация появится позднее. 

На декабрь 2023 года запланирована премьера очередной полнометражной картины ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, которую снимает Константин Бирюков («Смешарики», «Фиксики», «Царевны», ДЕТЕКТИВ ФИННИК), намечен выход еще двух мультфильмов. Франшиза «Три богатыря» стартовала в декабре 2004 года с картины Бронзита АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ, снятой по инициативе продюсеров Александра Боярского и Сергея Сельянова. После этого было выпущено еще 10 полнометражных мультипликационных лент, посвященных героям русского фольклора Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу. Картины сняты анимационной студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ».

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