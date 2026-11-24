Подать заявку можно до 25 декабря

Организаторы премии «Большая цифра» объявили о приеме заявок в специальной категории «Инновация. Специальные эффекты», посвященной новым технологиям в создании визуального контента.

В категории предусмотрены четыре номинации: AI (нейросетевой визуальный контент, в том числе с использованием гибридных технологий), Virtual Production (объединение виртуального и реального миров непосредственно в камере), Motion Capture (захват движения и оцифровка персонажей) и CG (компьютерные технологии для создания визуальных эффектов, персонажей, фонов и целых сцен).

К участию принимаются сериалы, полнометражные игровые фильмы, короткометражные картины и шоу, размещенные на телеканалах, в интернете или на других ресурсах в период с 1 января 2026 года по 12 января 2027 года включительно. Экспертное жюри оценит, насколько органично и обоснованно новые технологии использованы при создании проектов, а также качество их визуального воплощения.

Подать заявку можно до 25 декабря на официальном сайте премии.