На форуме CSTB наградили лауреатов национальной премии «Большая цифра»

Главные призы у Окко и Кинопоиска

В Москве на 25-й выставке-форуме телевидения и инфокоммуникаций CSTB.PRO.MEDIA (организатор — выставочная компания «МИДЭКСПО») объявили призеров 14-й премии «Большая цифра». В оргкомитет поступили 139 заявок на участие от компаний, которые представили на конкурс инновационные технологии, тв- и видеоконтент, оригинальные фильмы и сериалы собственного производства, вышедшие в 2022 году. Помимо жюри, куда вошли журналисты, медиаэксперты, представители операторов цифрового ТВ, номинантов оценивала и публика. На сайте премии проходило открытое голосование и зрители могли отдать свой голос за любимый телеканал, фильм, сериал и онлайн-кинотеатр. В голосовании приняли участие 54 527 человек.

Лучшим онлайн-кинотеатром членами жюри был признан сервис Окко. По мнению зрителей, лучшим сервисом стал Кинопоиск. Лучшей платформой для IPTV и OTT назван сервис More.TV. Лучшим OTT-продуктом/сервисом оператора стал Wink («Ростелеком»).

Список лауреатов:

Категория «Инновационные технологии»:

— Лучшее технологическое решение в области стриминга, по мнению профессионального жюри — Защищенная спутниковая медиаплатформа, ГК «ОРИОН», Система управления цифровыми правами DREPLUS (DRM DREPLUS), GS LABS;

— Лучшая платформа для IP TV, OTT, по мнению профессионального жюри — MORE.TV;

— Лучший OTT-продукт / сервис оператора, по мнению профессионального жюри — WINK;

— Лучший онлайн-кинотеатр, по мнению профессионального жюри — ОККО;

— Лучший онлайн-кинотеатр, приз зрительских симпатий — Кинопоиск.



Категория «ТВ и видеоконтент»:

Подкатегория «Телеканалы»:

— Документально-познавательный телеканал, по мнению профессионального жюри — 365 ДНЕЙ ТВ;

— Музыкальный телеканал, по мнению профессионального жюри — CLASSIC MUSIC;

— Телеканал сериалов, по мнению профессионального жюри — ПОБЕДА;

— Телеканал сериалов, приз зрительских симпатий — ДОРАМА;

— Фильмовый телеканал, по мнению профессионального жюри — ДОМ КИНО ПРЕМИУМ;

— Фильмовый телеканал, приз зрительских симпатий — МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;

— Детский телеканал, по мнению профессионального жюри — О!;

— Детский телеканал, приз зрительских симпатий — ЛЁВА;

— Развлекательный телеканал, по мнению профессионального жюри — ПРИКЛЮЧЕНИЯ;

— Развлекательный телеканал, приз зрительских симпатий — КЛЮЧ;

— Новости и бизнес, по мнению профессионального жюри — МТРК «МИР 24»;

— Новости и бизнес, приз зрительских симпатий — ИЗВЕСТИЯ;

— Хобби и увлечения, по мнению профессионального жюри — MUSEUM TV;

— Хобби и увлечения, приз зрительских симпатий — БОБЁР;

— Молодежный телеканал, по мнению профессионального жюри — Ю;

— Молодежный телеканал, приз зрительских симпатий — МУЗЫКА ПЕРВОГО;

— Спортивный телеканал, по мнению профессионального жюри — СТАРТ;

— Спортивный телеканал, приз зрительских симпатий — СТАРТ.

Подкатегория «Телепрограммы»:

— Детская телепрограмма — Программа «Шоу Насти и Вовы», СТС KIDS;

— Документально-познавательная телепрограмма — «Сделано в Москве», МОСКВА 24;

— Музыкальная телепрограмма — «Новогодняя ночь на телеканале ВРЕМЯ», ВРЕМЯ;

— Развлекательная телепрограмма — «Моя любимая кухня», КУХНЯ;

— Спортивная телепрограмма — «Под Ударом», УДАР;

— Подкатегория «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»;

— Документальное кино, по мнению профессионального жюри — «Пелевин», KION;

— Документальное кино, приз зрительских симпатий — «Этот загадочный Крым», 365 ДНЕЙ ТВ;

— Игровой фильм, по мнению профессионального жюри — «СамоИрония судьбы!», ТНТ;

— Игровой фильм, приз зрительских симпатий — «Мажор в Сочи», КИНОПОИСК;

— Драмы/мелодрамы, по мнению профессионального жюри — «Обоюдное согласие», KION;

— Драмы/мелодрамы, приз зрительских симпатий — «Нулевой пациент», КИНОПОИСК;

— Детективы/триллеры, по мнению профессионального жюри — «1703», ОККО;

— Детективы/триллеры, по мнению профессионального жюри — «13 клиническая», ИВИ;

— Детективы/триллеры, приз зрительских симпатий — «Чикатило. Финальный сезон», ОККО;

— Комедии/ситкомы, по мнению профессионального жюри — «Трудные подростки» 4 сезон, MORE.TV;

— Комедии/ситкомы, приз зрительских симпатий — «Жуки», ТНТ;

— Документальное кино, по мнению профессионального жюри — «Русские хакеры: Начало», КИНОПОИСК;

— Документальное кино, приз зрительских симпатий — «Нулевые», MORE.TV/WINK;

— Развлекательное шоу, по мнению профессионального жюри — Реалити-шоу «Беременна в 45», Ю;

— Развлекательное шоу, приз зрительских симпатий — «SnowПати на хате», МУЗЫКА ПЕРВОГО.

Специальных призов были удостоены следующие проекты:

— «Лучший семейный музыкально-развлекательный телеканал» — MUSIC BOX GOLD;

— Детский телеканал — «За оригинальную концепцию» — СУПЕРГЕРОИ;

— Детский телеканал — «За оригинальный зарубежный контент для детей» — KIDS TV;

— «За вклад в сохранение культурного наследия» — «Большой. Сезон» — STAR MEDIA;

— «За вклад в сохранение культурного наследия» — «Большой. Сезон», KION.