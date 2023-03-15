На форуме CSTB наградили лауреатов национальной премии «Большая цифра»
Главные призы у Окко и Кинопоиска
В Москве на 25-й выставке-форуме телевидения и инфокоммуникаций CSTB.PRO.MEDIA (организатор — выставочная компания «МИДЭКСПО») объявили призеров 14-й премии «Большая цифра». В оргкомитет поступили 139 заявок на участие от компаний, которые представили на конкурс инновационные технологии, тв- и видеоконтент, оригинальные фильмы и сериалы собственного производства, вышедшие в 2022 году. Помимо жюри, куда вошли журналисты, медиаэксперты, представители операторов цифрового ТВ, номинантов оценивала и публика. На сайте премии проходило открытое голосование и зрители могли отдать свой голос за любимый телеканал, фильм, сериал и онлайн-кинотеатр. В голосовании приняли участие 54 527 человек.
Лучшим онлайн-кинотеатром членами жюри был признан сервис Окко. По мнению зрителей, лучшим сервисом стал Кинопоиск. Лучшей платформой для IPTV и OTT назван сервис More.TV. Лучшим OTT-продуктом/сервисом оператора стал Wink («Ростелеком»).
Список лауреатов:
Категория «Инновационные технологии»:
— Лучшее технологическое решение в области стриминга, по мнению профессионального жюри — Защищенная спутниковая медиаплатформа, ГК «ОРИОН», Система управления цифровыми правами DREPLUS (DRM DREPLUS), GS LABS;
— Лучшая платформа для IP TV, OTT, по мнению профессионального жюри — MORE.TV;
— Лучший OTT-продукт / сервис оператора, по мнению профессионального жюри — WINK;
— Лучший онлайн-кинотеатр, по мнению профессионального жюри — ОККО;
— Лучший онлайн-кинотеатр, приз зрительских симпатий — Кинопоиск.
Категория «ТВ и видеоконтент»:
Подкатегория «Телеканалы»:
— Документально-познавательный телеканал, по мнению профессионального жюри — 365 ДНЕЙ ТВ;
— Музыкальный телеканал, по мнению профессионального жюри — CLASSIC MUSIC;
— Телеканал сериалов, по мнению профессионального жюри — ПОБЕДА;
— Телеканал сериалов, приз зрительских симпатий — ДОРАМА;
— Фильмовый телеканал, по мнению профессионального жюри — ДОМ КИНО ПРЕМИУМ;
— Фильмовый телеканал, приз зрительских симпатий — МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;
— Детский телеканал, по мнению профессионального жюри — О!;
— Детский телеканал, приз зрительских симпатий — ЛЁВА;
— Развлекательный телеканал, по мнению профессионального жюри — ПРИКЛЮЧЕНИЯ;
— Развлекательный телеканал, приз зрительских симпатий — КЛЮЧ;
— Новости и бизнес, по мнению профессионального жюри — МТРК «МИР 24»;
— Новости и бизнес, приз зрительских симпатий — ИЗВЕСТИЯ;
— Хобби и увлечения, по мнению профессионального жюри — MUSEUM TV;
— Хобби и увлечения, приз зрительских симпатий — БОБЁР;
— Молодежный телеканал, по мнению профессионального жюри — Ю;
— Молодежный телеканал, приз зрительских симпатий — МУЗЫКА ПЕРВОГО;
— Спортивный телеканал, по мнению профессионального жюри — СТАРТ;
— Спортивный телеканал, приз зрительских симпатий — СТАРТ.
Подкатегория «Телепрограммы»:
— Детская телепрограмма — Программа «Шоу Насти и Вовы», СТС KIDS;
— Документально-познавательная телепрограмма — «Сделано в Москве», МОСКВА 24;
— Музыкальная телепрограмма — «Новогодняя ночь на телеканале ВРЕМЯ», ВРЕМЯ;
— Развлекательная телепрограмма — «Моя любимая кухня», КУХНЯ;
— Спортивная телепрограмма — «Под Ударом», УДАР;
— Подкатегория «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»;
— Документальное кино, по мнению профессионального жюри — «Пелевин», KION;
— Документальное кино, приз зрительских симпатий — «Этот загадочный Крым», 365 ДНЕЙ ТВ;
— Игровой фильм, по мнению профессионального жюри — «СамоИрония судьбы!», ТНТ;
— Игровой фильм, приз зрительских симпатий — «Мажор в Сочи», КИНОПОИСК;
— Драмы/мелодрамы, по мнению профессионального жюри — «Обоюдное согласие», KION;
— Драмы/мелодрамы, приз зрительских симпатий — «Нулевой пациент», КИНОПОИСК;
— Детективы/триллеры, по мнению профессионального жюри — «1703», ОККО;
— Детективы/триллеры, по мнению профессионального жюри — «13 клиническая», ИВИ;
— Детективы/триллеры, приз зрительских симпатий — «Чикатило. Финальный сезон», ОККО;
— Комедии/ситкомы, по мнению профессионального жюри — «Трудные подростки» 4 сезон, MORE.TV;
— Комедии/ситкомы, приз зрительских симпатий — «Жуки», ТНТ;
— Документальное кино, по мнению профессионального жюри — «Русские хакеры: Начало», КИНОПОИСК;
— Документальное кино, приз зрительских симпатий — «Нулевые», MORE.TV/WINK;
— Развлекательное шоу, по мнению профессионального жюри — Реалити-шоу «Беременна в 45», Ю;
— Развлекательное шоу, приз зрительских симпатий — «SnowПати на хате», МУЗЫКА ПЕРВОГО.
Специальных призов были удостоены следующие проекты:
— «Лучший семейный музыкально-развлекательный телеканал» — MUSIC BOX GOLD;
— Детский телеканал — «За оригинальную концепцию» — СУПЕРГЕРОИ;
— Детский телеканал — «За оригинальный зарубежный контент для детей» — KIDS TV;
— «За вклад в сохранение культурного наследия» — «Большой. Сезон» — STAR MEDIA;
— «За вклад в сохранение культурного наследия» — «Большой. Сезон», KION.