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Федор Бондарчук вошел в состав совета Фонда кино

Автор: БК

23 декабря 2022

При этом из совета исключен Вячеслав Муругов

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук включен в состав совета Фонда кино. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Включить в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 ноября 2018 г. №2487-р, кинорежиссера, продюсера Бондарчука Ф. С. (по согласованию)», — указано в документе.

Кроме того, согласно документу, из состава совета Фонда исключен продюсер, бывший гендиректор телеканала СТС и бывший заместитель гендиректора холдинга НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов. 

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