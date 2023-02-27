top banner

Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 

27 февраля 2023

В компании она работает с 2018 года

Компания Сapella Film сообщила о назначении Юлии Борисовой на должность директора по кинопрокату. 
 
Борисова работает в киноиндустрии уже около 15 лет. Она начала свой карьерный путь в сети кинотеатров «Люксор», где возглавляла отдел репертуарного планирования. В 2018 году Юлия пришла в Capella Film, став менеджером отдела кинопроката. Принимала участие в выпуске основных хитов компании: ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, ОТКРЫТОЕ МОРЕ, КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ и других. 
 
«Юлия — настоящий профессионал, которого очень многие знают и ценят на рынке. Прошла большой путь в «Капелле», переживала вместе с нами и взлеты, и падения, оставаясь преданным сотрудником компании, — комментирует назначение руководитель компании Вера Фетищева. — Благодаря ее профессионализму, скрупулезности, таланту и большому опыту управления, я уверена, компания будет двигаться только вперед. Это именно то, что ей сейчас необходимо. Искренне поздравляю!»

Сама Юлия Борисова отреагировала на свое назначение так: «Я очень рада возглавить отдел кинопроката, впереди много целей и планов. Будем делать все для их осуществления на благо компании».
 
В 2023 году Саpella Film планирует выпустить мистический хоррор НЕ СТУЧИ (9 марта), хоррор МГЛА (6 апреля), экшн БАНДЫ ПАРИЖА (4 мая), анимационную картину ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2, новый фильм Бертрана Бонелло ПРЕДЧУВСТВИЕ, комедию РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ и другие релизы

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: в отечественном прокате наконец произошла смена лидера
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 февраля 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папы против мам» обошли все новинки с большим отрывом
Подробнее
Число российских сайтов с пиратским контентом резко выросло
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 февраля
Подробнее
Касса четверга: «Праведник» в единоличных лидерах
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Праведник» предсказуемо первый
Подробнее
Warner Bros. будет снимать новые фильмы по «Властелину колец»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 20 по 26 февраля
Подробнее
В Москве состоялась премьера исторической драмы «Нюрнберг»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Праведник» возглавил прокат
Подробнее
Названы обладатели призов 73-го Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках
Подробнее
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «Всë везде и сразу»
Подробнее
«Пиноккио Гильермо дель Торо» признан лучшим мультфильмом на Annie Awards
Подробнее
Международная касса: «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» остался лидером мирового проката
Подробнее
Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии
Подробнее
Касса России: «Праведник» сохраняет лидерство
Подробнее
Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 
Подробнее
Американская касса: «Кокаиновый Медведь» против «Человека-Муравья»
Подробнее