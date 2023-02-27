Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 

В компании она работает с 2018 года

Компания Сapella Film сообщила о назначении Юлии Борисовой на должность директора по кинопрокату.



Борисова работает в киноиндустрии уже около 15 лет. Она начала свой карьерный путь в сети кинотеатров «Люксор», где возглавляла отдел репертуарного планирования. В 2018 году Юлия пришла в Capella Film, став менеджером отдела кинопроката. Принимала участие в выпуске основных хитов компании: ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, ОТКРЫТОЕ МОРЕ, КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ и других.



«Юлия — настоящий профессионал, которого очень многие знают и ценят на рынке. Прошла большой путь в «Капелле», переживала вместе с нами и взлеты, и падения, оставаясь преданным сотрудником компании, — комментирует назначение руководитель компании Вера Фетищева. — Благодаря ее профессионализму, скрупулезности, таланту и большому опыту управления, я уверена, компания будет двигаться только вперед. Это именно то, что ей сейчас необходимо. Искренне поздравляю!»

Сама Юлия Борисова отреагировала на свое назначение так: «Я очень рада возглавить отдел кинопроката, впереди много целей и планов. Будем делать все для их осуществления на благо компании».



В 2023 году Саpella Film планирует выпустить мистический хоррор НЕ СТУЧИ (9 марта), хоррор МГЛА (6 апреля), экшн БАНДЫ ПАРИЖА (4 мая), анимационную картину ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2, новый фильм Бертрана Бонелло ПРЕДЧУВСТВИЕ, комедию РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ и другие релизы