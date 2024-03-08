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«Бременские музыканты» заработали три миллиарда в российском прокате

Автор: БК

8 марта 2024

Покорение знакового рубежа случилось на 68-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 12:00 (мск) 8 марта, кассовые сборы отечественной сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP) составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 68-й день проката ленты. 

Лента Алексея Нужного стала пятым фильмом в истории российского проката, попавшим в клуб «трехмиллиардников» – помимо ХОЛОПА 2 (3,8 млрд рублей, данные на 03.03.2024, прокат продолжается), также вышедшего в этом году, туда входят ХОЛОП (3,1 млрд), АВАТАР (3,517 млрд) и ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд). 

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

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