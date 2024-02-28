Отреставрированная версия «Бриллиантовой руки» впервые выйдет в российский прокат

Также на большие экраны вернутся «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби»

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках празднования юбилея киностудии «Мосфильм» выпустит в российский прокат комедию Леонида Гайдая БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА и два фильма Владимира Меньшова – МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ и ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.

Все картины прошли покадровую реставрацию мастеров лаборатории «Мосфильм» и воссозданы в формате 4K.

По словам генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберта Гндоляна, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА будет показана на большом экране впервые в истории современной России.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в повторный прокат выходили такие фильмы, как АССА, ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА, КИН-ДЗА-ДЗА! и ШИРЛИ-МЫРЛИ.

Фото: кадр из фильма БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА