top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Отреставрированная версия «Бриллиантовой руки» впервые выйдет в российский прокат

Отреставрированная версия «Бриллиантовой руки» впервые выйдет в российский прокат

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2024

Также на большие экраны вернутся «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби»

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках празднования юбилея киностудии «Мосфильм» выпустит в российский прокат комедию Леонида Гайдая БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА и два фильма Владимира Меньшова – МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ и ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ.

Все картины прошли покадровую реставрацию мастеров лаборатории «Мосфильм» и воссозданы в формате 4K.

По словам генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Роберта Гндоляна, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА будет показана на большом экране впервые в истории современной России.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в повторный прокат выходили такие фильмы, как АССА, ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА, КИН-ДЗА-ДЗА! и ШИРЛИ-МЫРЛИ.

Фото: кадр из фильма БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса Лантимоса
Подробнее
Пять онлайн-кинотеатров вошли в рейтинг самых дорогих компаний Рунета от Forbes
Подробнее