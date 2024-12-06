В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»

Организаторами конвента выступают Bubble Comics и «Плюс Студия»

В Москве состоится фестиваль поп-культуры «Хомякон». Конвент пройдёт с 20 по 22 декабря. Конвент совместно перезапускают команда Bubble Comics и продюсерский центр «Яндекса» – «Плюс Студия». Ожидается, что фестиваль соберет фанатов комиксов, кино, сериалов, аниме, K-Pop, косплея, игр и музыки.

Судя по объявленной программе фестиваля, на нем будет множество презентаций предстоящих фильмов и сериалов. Среди них: презентация фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (при участии Юры Борисова, Ильи Виногорского и Романа Васильева), презентация сериала «Фурия» (при участии Артёма Габрелянова, Михаила Китаева и Романа Коткова), презентация фэнтези-блокбастера ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (при участии Дмитрия Чеботарёва и Кати Червовой), премьера и презентация фантастического экшна ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, премьера монстр-хоррора ЗОМБИ КЕНГУРУ от компании «Про:взгляд», презентация фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (с участием Николая Рыбникова и Юры Борисова), презентация сериала Okko «Охотники за призраком», премьера дебютной серии проекта «Киберслав», презентация фантастической комедии ЖДУН от компании «Наше кино» и многое другое.

На главной сцене фестиваля будут собираться знаменитые гости, пройдёт большой конкурс с лучшими косплеерами СНГ. На Аллее Авторов фанаты поп-культуры смогут получить скетч от комикс-мастеров, взять автографы и пообщаться с популярными художниками. На фестивале разместятся партнёрские зоны с интерактивными стендами, эксклюзивным мерчем и квестами. Любители игр смогут испытать свои силы в показательных матчах по кибердисциплинам или принять участие в полноценных сессиях в Dungeons & Dragons.

Роман Котков, главный редактор издательства комиксов Bubble Comics: «Первый Хомякон мы провели ещё в 2016 году, и тогда это был очень атмосферный и ламповый фестиваль, основная цель которого была – собрать наших читателей и поклонников комиксов под одной крышей, представить им много классного контента и вместе хорошо провести время. Потом мы сместили наш фокус и начали делать мероприятия крупнее уже под брендом BUBBLE Comics Con, в котором собирали в одном месте уже не только аудиторию наших комиксов и фильмов, а любителей гик-культуры в целом. В этом же году к нам пришли наши партнёры – Плюс Студия, Кинопоиск и Яндекс Афиша с идеей большого поп-культурного фестиваля, и мы, не раздумывая, решили возродить Хомякон, масштабировать его и вывести на новый уровень, при этом сохранив идею той самой приятной атмосферы и максимально разнообразного контента на любой вкус.

Александр Дунаевский, руководитель «Кинопоиска»: «Кинопоиск уже больше 20 лет следует за интересами своей аудитории и вместе со своими пользователями исследует кино, его тренды, жанры, поп-культуру и фандома вокруг разных фильмов и сериалов: от аниме до вселенной Гая Ричи или майора Грома. А ещё сегодняшний Кинопоиск — это ещё и медиа про книги, музыку, игры, поэтому партнёрство с Bubble Comics и столь масштабным фестивалем поп-культуры — для нас, прежде всего, возможность встретиться со своей аудиторией, собрать фанатов не только онлайн, обсудить с ними их любимые франшизы и поделиться громкими новостями.

Мероприятие пройдет в павильоне №1 Экспоцентра.

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