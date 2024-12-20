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«Буратино» обзаведется двумя продолжениями

Автор: БК

20 декабря 2024

Выход картин запланирован на 2028 и 2029 годы

Музыкальная сказка БУРАТИНО получит сразу два сиквела: дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» заявил второй фильм на 1 января 2028 года, а третий – на 1 января 2029 года.

Судя по всему, картинам придется столкнуться в «новогодней битве» с заключительной частью ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (2028 год) и фильмом про Урфина Джюса (2029 год).

Роль заглавного героя в фильме Игоря Волошина исполняет Виталия Корниенко. Также в актерском составе – Александр Яценко, Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров и Рузиль Минекаев.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО

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