«Буратино» обзаведется двумя продолжениями
Автор: БК
20 декабря 2024
Выход картин запланирован на 2028 и 2029 годы
Музыкальная сказка БУРАТИНО получит сразу два сиквела: дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» заявил второй фильм на 1 января 2028 года, а третий – на 1 января 2029 года.
Судя по всему, картинам придется столкнуться в «новогодней битве» с заключительной частью ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (2028 год) и фильмом про Урфина Джюса (2029 год).
Роль заглавного героя в фильме Игоря Волошина исполняет Виталия Корниенко. Также в актерском составе – Александр Яценко, Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров и Рузиль Минекаев.
Фото: кадр из фильма БУРАТИНО
Самое читаемое
Минкультуры объявило победителей питчинговПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 годаПодробнее
Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинацияхПодробнее
Касса России: «Баба Яга спасает Новый год» поднялась на вершину прокатаПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводстваПодробнее
Волшебники против богатырей: анализ грядущей «новогодней битвы»Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее
Кассовый провал «Крейвена-охотника»: что пошло не так?Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Баба Яга спасает Новый год» уверенно возглавила прокатПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабряПодробнее
Предпродажи уикенда: «Кузя» почти догнал «Огниво», а «Братья» – «Зятя»Подробнее
Фестиваль «Хомякон» дополнил программу новыми сериалами и анимеПодробнее
«Беларусьфильм» просит Фонд кино профинансировать около 20 фильмовПодробнее
«Ручная кладь» показала лучший старт для оригинальных фильмов Netflix в 2024 годуПодробнее
ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контентаПодробнее
Американская касса: «Крейвен-охотник» показал худший старт среди проектов Marvel от SonyПодробнее
Кинопарк «Москино» подписал соглашение о сотрудничестве с медиакластером ЕгиптаПодробнее
Генеральный продюсер Metrafilms запустил производственную компанию в ИрландииПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 декабря 2024 годаПодробнее