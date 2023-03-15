Степан Бурнашёв разыгрывает роль в своем будущем фильме

Участниками могут стать зрители его новой картины «Айта»

30 марта на российские экраны выйдет новая картина якутского режиссера Степана Бурнашёва «Айта». Это 13-й фильм автора и первый в жанре детективного триллера. Премьера ленты прошла на фестивале «Зимний», она получила два приза: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

«Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?» — так выглядит синопсис картины.

В рамках проката фильма Бурнашёв проводит конкурс: любой зритель «Айты» может стать актером в его следующем фильме, выполнив несколько условий, а именно:

— Посмотреть «Айту» в кинотеатре;

— Поделиться впечатлениями о фильме в любой социальной сети не позднее 9 апреля 2023;

— Сделать скриншот поста или сторис;

— Пройти регистрацию на сайте aitafilm.ru, приложив скриншот;

— Дождаться подведения результатов.

Конкурс продлится до 9 апреля. Его итоги будут подведены 15 мая. Актерский опыт и место проживания заявителя не имеют значения.

«Многие знают, что помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми — мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы «Как получить роль в вашем фильме?» или «Как попасть на съемки?». В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», — рассказал Бурнашёв.