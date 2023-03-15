top banner

Степан Бурнашёв разыгрывает роль в своем будущем фильме

Автор: БК

15 марта 2023

Участниками могут стать зрители его новой картины «Айта»

30 марта на российские экраны выйдет новая картина якутского режиссера Степана Бурнашёва «Айта». Это 13-й фильм автора и первый в жанре детективного триллера. Премьера ленты прошла на фестивале «Зимний», она получила два приза: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).

«Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. Что же на самом деле случилось с Айтой в тот роковой вечер?» — так выглядит синопсис картины.

В рамках проката фильма Бурнашёв проводит конкурс: любой зритель «Айты» может стать актером в его следующем фильме, выполнив несколько условий, а именно: 

— Посмотреть «Айту» в кинотеатре;
— Поделиться впечатлениями о фильме в любой социальной сети не позднее 9 апреля 2023; 
— Сделать скриншот поста или сторис;
— Пройти регистрацию на сайте aitafilm.ru, приложив скриншот;
— Дождаться подведения результатов. 

Конкурс продлится до 9 апреля. Его итоги будут подведены 15 мая. Актерский опыт и место проживания заявителя не имеют значения. 

«Многие знают, что помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми — мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы «Как получить роль в вашем фильме?» или «Как попасть на съемки?». В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», — рассказал Бурнашёв.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»
Подробнее
Прошла премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
«Дурные деньги» Sony Pictures выйдут на российские экраны 19 октября
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди
Подробнее
Сценарный конкурс «Метод» объявил лонг-лист
Подробнее
Касса четверга: «Поехавшая» возглавила чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта 2023 года
Подробнее
Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил состав жюри
Подробнее
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2023 объявил расписание
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 6 по 12 марта
Подробнее
«Пушкинскую карту» защитят электронным сертификатом
Подробнее
«Яндекс» рассказал, как устроены зрительские оценки фильмов и сериалов «Кинопоиска»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки
Подробнее
Касса России: «Поехавшая» стартовала с первой строчки
Подробнее
Гульнара Китанова стала директором департамента ТВ-каналов Start
Подробнее