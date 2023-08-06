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Режиссера фильма «Нина» отстранили от финального монтажа картины

Автор: БК

6 августа 2023

Из-за этого Оксана Бычкова хотела убрать свою фамилию из титров

Фильм-открытие кинофестиваля «Выборг 2023» все еще в новостях – по сообщению ТГ-канала «Кинопоиск/Индустрия», режиссера ленты НИНА Оксану Бычкову отстранили от финального монтажа.

По словам постановщика, ее монтажная версия была показана на нескольких международных кинофестивалях и удостоилась победы в конкурсе проектов на смотре в Сан-Себастьяне. Однако позже продюсеры решили, что фильм «недостаточно понятный», и НИНУ перемонтировали. 

 

«Я была категорически против. С этого момента меня отстранили от процесса и фильм полностью делался без меня. Его полностью перемонтировали. Финальную версию мне показали в ноябре – кино было убито, превратилось в банальное телемуви плохого разлива, – поделилась Бычкова. – По договору продюсер имела полное право делать с фильмом что хочет. Она это и сделала. Отдельно замечу, что звук был очень важен в этом фильме, для него были специально придуманы некоторые сцены — чтобы потом делать звуковые партитуры. Но мне даже не сообщили о том, что идет работа со звуком. А оператора Мишу Хурсевича не позвали на цветокоррекцию». 

Утверждается, что режиссер хотела убрать свою фамилию из титров, но ее от этого отговорил агент. На кинофестивале «Выборг 2023» НИНА демонстрировалась в продюсерском варианте монтажа. 

Фото: кадр из фильма НИНА

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