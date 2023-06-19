В России создадут приложение для помощи онкобольным и их близким

Бывшая глава онлайн-кинотеатра Premier запустила новый проект

Проект запускает Софья Митрофанова, продюсер и бывший генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER. В приложении специалисты будут давать полную и достоверную информацию об онкозаболеваниях, а также оказывать психологическую помощь людям, которые столкнулись с подобным диагнозом. Запуск приложения намечен на конец 2023 года.

«По данным Минздрава, на сегодняшний день в России около 4 млн человек, больных каким-либо онкологическим заболеванием, а ежегодно выявляется около 600 000 новых случаев. Самая частая проблема столкнувшихся с болезнью — отсутствие структурированной верифицированной информации и понятного плана действий. Наше приложение будет решать эти проблемы. Мы уже заручились поддержкой врачей-онкологов и психологов, которые готовы сотрудничать с приложением и развивать его», — рассказала Софья.

Сервис будет рассказывать о последовательности действий в ходе лечения, давать подробную информацию о существующих клиниках и врачах, а также будет находить специалиста для оказания психологической помощи. Помимо этого пользователю будет доступен удобный функционал для ведения дневника болезни, отслеживания симптомов, приема лекарств и общего состояния организма. На данном этапе над проектом работает команда разработчиков, врачи-онкологи и психологи, специалисты по развитию и аналитики продукта.

Первый этап запуска — конец 2023 года. Далее приложение будет масштабироваться для людей с другими диагнозами.

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