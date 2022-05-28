Рейтинг критиков Screen Daily возглавляет фильм Decision to leave Пак Чхан-ука
Автор: БК
28 мая 2022
Победитель основного конкурса 75-го Каннского кинофестиваля станет известен 28 мая
28 мая издание Screen Daily опубликовало оценки критиков ко всем фильмам основного конкурса 75-го Каннского кинофестиваля.
Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает фильм Пак Чхан-ука DECISION TO LEAVE — детективная драма получила 3,2 балла. Хуже остальных критики оценили картину FOREVER YOUNG (реж. Валерия Бруни) — на 1,8 балла.
Кроме того, ранее фильм ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО Кирилла Серебренникова получил среднюю оценку в 2,2 балла.
Уже вечером 28 мая станут известны победители Каннского смотра этого года.
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