Каннский кинофестиваль объявил победителей

Главную награду смотра получил ТИТАН Джулии Дюкорно. В других двух главных категориях фестиваля оказались по два лауреата: приз жюри разделили AHED'S KNEE Надава Лапида и ПАМЯТЬ Апичатпонга Вирасетакула, а гран-при смотра — ГЕРОЙ Асгара Фархади и КУПЕ №6 Юхо Куосманена.
Лидиер рейтинга критиков Screen Daily — японский фильм DRIVE MY CAR — получил награду за лучший сценарий.
Полный список лауреатов:
Ранее стало известно, что РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко стал победителем секции «Особый взгляд».
Картина КУПЕ №6, сопродюсером которой выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, выйдет в российский прокат 28 октября.
74-й Каннский кинофестиваль проходил с 6 по 17 июля.
17.07.2021 Автор: Виолетта Палий
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