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Каннский кинофестиваль объявил победителей

Главную награду во второй раз в истории фестиваля выиграла картина женщины-режиссера

Главную награду смотра получил ТИТАН Джулии Дюкорно. В других двух главных категориях фестиваля оказались по два лауреата: приз жюри разделили AHED'S KNEE Надава Лапида и ПАМЯТЬ Апичатпонга Вирасетакула, а гран-при смотра — ГЕРОЙ Асгара Фархади и КУПЕ №6 Юхо Куосманена. 

Лидиер рейтинга критиков Screen Daily — японский фильм DRIVE MY CAR — получил награду за лучший сценарий.  

Полный список лауреатов:

  • «Золотая Пальмовая ветвь» — ТИТАН Джулии Дюкорно
  • Гран-при — ГЕРОЙ (реж. Асгар Фархади) и КУПЕ №6 (реж. Юхо Куосманен)
  • Приз жюри — AHED'S KNEE (реж. Надав Лапид) и ПАМЯТЬ (реж. Апичатпонг Вирасетакул)
  • Лучшая режиссура — Леос Каракс (АННЕТТ)
  • Лучший сценарий — Рюсукэ Хамагути (DRIVE MY CAR)
  • Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс (НИТРАМ, реж. Джастин Курзель)
  • Лучшая женская роль — Рената Реинсве (ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ, реж. Жоакин Триер)
  • «Золотая камера» за лучший дебют — МУРИНА (реж. Антонета Аламат Кусиянович)

Ранее стало известно, что РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко стал победителем секции «Особый взгляд».

Картина КУПЕ №6, сопродюсером которой выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, выйдет в российский прокат 28 октября. 

74-й Каннский кинофестиваль проходил с 6 по 17 июля. 

17.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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