Каннский кинофестиваль объявил победителей

Главную награду смотра получил ТИТАН Джулии Дюкорно. В других двух главных категориях фестиваля оказались по два лауреата: приз жюри разделили AHED'S KNEE Надава Лапида и ПАМЯТЬ Апичатпонга Вирасетакула, а гран-при смотра — ГЕРОЙ Асгара Фархади и КУПЕ №6 Юхо Куосманена.

Лидиер рейтинга критиков Screen Daily — японский фильм DRIVE MY CAR — получил награду за лучший сценарий.

Полный список лауреатов:

«Золотая Пальмовая ветвь» — ТИТАН Джулии Дюкорно

Джулии Дюкорно Гран-при — ГЕРОЙ (реж. Асгар Фархади) и КУПЕ №6 (реж. Юхо Куосманен)

(реж. Асгар Фархади) и (реж. Юхо Куосманен) Приз жюри — AHED'S KNEE (реж. Надав Лапид) и ПАМЯТЬ (реж. Апичатпонг Вирасетакул)

(реж. Надав Лапид) и (реж. Апичатпонг Вирасетакул) Лучшая режиссура — Леос Каракс ( АННЕТТ )

) Лучший сценарий — Рюсукэ Хамагути ( DRIVE MY CAR )

) Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс ( НИТРАМ , реж. Джастин Курзель)

, реж. Джастин Курзель) Лучшая женская роль — Рената Реинсве ( ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ , реж. Жоакин Триер)

, реж. Жоакин Триер) «Золотая камера» за лучший дебют — МУРИНА (реж. Антонета Аламат Кусиянович)

Ранее стало известно, что РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко стал победителем секции «Особый взгляд».

Картина КУПЕ №6, сопродюсером которой выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, выйдет в российский прокат 28 октября.

74-й Каннский кинофестиваль проходил с 6 по 17 июля.

17.07.2021 Автор: Виолетта Палий