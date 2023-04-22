76-й Каннский фестиваль рискует остаться без электричества

Профсоюз энергетиков решительно настроен против пенсионной реформы

Профсоюз работников энергетического сектора, организованный при крупнейшем объединении французских рабочих «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), может оставить без электричества масштабные культурно-массовые мероприятия, запланированные в республике в мае. Среди них — теннисный турнир «Ролан Гаррос», Гран-при «Формулы 1» в Монако и 76-й Международный кинофестиваль в Каннах. Такие меры могут быть приняты в качестве протеста против пенсионной реформы, сообщает французский телеканал BFM TV.

В пятницу прошел съезд делегатов Национальной федерации шахтной энергетики (FNME), одним из заявлений которого стало: «[Президент Франции Эмманюэль] Макрон дал нам 100 дней на достижение согласия; мы обещаем ему 100 дней акций и гнева! Пока что мы не приблизили его к отставке».

«В мае делайте что хотите! Проводите Каннский кинофестиваль, устраивайте Гран-при Монако, турнир «Ролан Гаррос», Авиньонский фестиваль — но помните, что они могут закончиться в темноте! Мы не отступим!», — добавили профсоюзные вожаки. В CGT отметили, что любые переговоры местных филиалов будут вестись только с санкции синдиката и под наблюдением бастующих работников.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. На вопрос о возможностях CGT экономист Анна Крети, специализирующаяся на вопросах энергетики, ответила BFM TV, что у профсоюза действительно есть «технические средства», чтобы погрузить фестиваль во тьму. На минувшей неделе профсоюз устроил блэкауты на заводе в департаменте Нижний Рейн и в колледже в Эро во время визитов Эмманюэля Макрона.

Закон о пенсионной реформе, повышающий возраст выхода на пенсию французских работников с 62 до 64 лет и отменяющий ряд специальных пенсионных режимов, был подписан Макроном в апреле 2023 года. Инициатива и все последующие этапы принятия нормы вызвали ожесточенные протесты во французском обществе.