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Стали известны победители 76-го Каннского кинофестиваля

Автор: БК

27 мая 2023

Главную награду получил фильм Жюстин Трие «Анатомия падения»

Главной наградой завершившегося 76-го Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» удостоена картина Жюстин Трие АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ. В российский прокат фильм 14 сентября выпустит компания «Про:взгляд».

Лидер рейтинга критиков Screen Daily, фильм Аки Каурисмяки ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, получил приз жюри. 

Полный список лауреатов:

• «Золотая пальмовая ветвь» – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие);
• Гран-при – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ, (реж. Джонатан Глейзер);
• Лучший режиссер – Чан Ань Хунг, РАГУ ДОДЕНА БУФФАНА;
• Приз жюри – ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, (реж. Аки Каурисмяки);
• «Золотая камера» за лучший дебют – INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL, (реж. Фам Тьен Ан); 
• Лучший сценарий – Юдзи Сакамото, МОНСТР (реж. Хирокадзу Корээда);
• Лучшая женская роль – Мэрвэ Диздар, О СУХОЙ ТРАВЕ, (реж. Нури Бильге Джейлан);
• Лучшая мужская роль –  Кодзи Якусе, ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ, (реж. Вим Вендерс);
• Лучший короткометражный фильм – 27, (реж. Анна Флора Буда). 

Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ.

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