Стали известны победители 76-го Каннского кинофестиваля
Главную награду получил фильм Жюстин Трие «Анатомия падения»
Главной наградой завершившегося 76-го Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» удостоена картина Жюстин Трие АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ. В российский прокат фильм 14 сентября выпустит компания «Про:взгляд».
Лидер рейтинга критиков Screen Daily, фильм Аки Каурисмяки ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, получил приз жюри.
Полный список лауреатов:
• «Золотая пальмовая ветвь» – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие);
• Гран-при – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ, (реж. Джонатан Глейзер);
• Лучший режиссер – Чан Ань Хунг, РАГУ ДОДЕНА БУФФАНА;
• Приз жюри – ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, (реж. Аки Каурисмяки);
• «Золотая камера» за лучший дебют – INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL, (реж. Фам Тьен Ан);
• Лучший сценарий – Юдзи Сакамото, МОНСТР (реж. Хирокадзу Корээда);
• Лучшая женская роль – Мэрвэ Диздар, О СУХОЙ ТРАВЕ, (реж. Нури Бильге Джейлан);
• Лучшая мужская роль – Кодзи Якусе, ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ, (реж. Вим Вендерс);
• Лучший короткометражный фильм – 27, (реж. Анна Флора Буда).
Фото: кадр из фильма АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ.