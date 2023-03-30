Capella Film представила проекты 2023 года

В пакете компании – фильмы Pathé, картины из Кореи и экшн-проекты

Capella Film провела презентацию компании и представила 23 запланированных к выпуску в этом году релиза. «Несмотря на сложности и потери 2022 года, мы на сто процентов справились с поставленными задачами, – рассказала исполнительный директор Capella Вера Фетищева. – 2022 год стал самым успешным за всю историю компании. По всем финансовым показателям мы превзошли результат 2019 года, когда выходила ЗЕЛЕНАЯ КНИГА».

«Закупочные цены растут безумно, и пока мы не успеваем угнаться за всеми конкурентами, – сыронизировал директор по закупкам Алексей Лазаренко. – Но мы разнообразили каталог и контентную политику компании. В нашем пакете представлены не только ужастики и арт-мейнстримные драмы, но кино всех жанров, которое, мы уверены, найдет своего зрителя». По словам Лазаренко, компания в несколько раз увеличила бюджет на закупки. И это заметно по представленным на презентации проектам. Судя по показанным материалам, проходных фильмов у дистрибьютора нет.

К стартующему 6 апреля фантастическому триллеру о выживании МГЛА показали доступный в Сети трейлер. По сюжету, жители многоэтажки оказываются окружены тьмой, пожирающей всех, кто пытается через нее пройти. Застряв в доме, люди быстро возвращаются к примитивным инстинктам.

4 мая выходит историческая экшн-драма БАНДЫ ПАРИЖА, фильм о любви и мести в духе БАНД НЬЮ-ЙОРКА и сериала «Острые козырьки». Желая отомстить за смерть брата, молодая девушка проникает в ряды жестокой банды «Апашей», держащей в страхе Париж начала XX века, но постепенно увлекается их главарем. Два трейлера и эксклюзивные отрывки передали обаяние главных героев картины и атмосферу бандитского Парижа.

Звезда франшизы ПОСЛЕ Хиро Файнс Тиффин играет в комедии ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА оживший труп, который помогает одинокому робкому герою справиться с неуверенностью в себе и покорить девушку. Только если в ПОСЛЕ артист пленял девичьи сердца своей харизмой, то здесь вся его красота скрыта под слоем грима разлагающегося зомби. Референсами называют СЕМЕЙКУ АДДАМС и ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. Картина выходит в прокат 18 мая.

На 15 июня заявлен релиз французской приключенческой драмы КОМНАТА ЧУДЕС. Дублированный трейлер показал трогательную историю матери, исполняющей мечты своего сына, чтобы пробудить его из комы. Она плавает с китами, катается на скейте, рисует граффити, отправляется в Токио, а потом рассказывает ему о своих приключениях, попутно открывая саму себя и переоценивая отношения с сыном. Картину сравнивают с фильмами НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ и ЧУДО.

В пакете компании представлены два фильма Pathé. По сюжету приключенческой комедии КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ путешественник, искатель приключений и телезвезда Джек Мимун в компании своего менеджера, безрассудного наемника и ищущей отца девушки отправляется на поиски сокровищ в джунглях. Судя по показанному дублированному трейлеру, картина отдаленно напоминает фильмы АНЧАРТЕД и ИНДИАНУ ДЖОНСА. Релиз намечен на 29 июня.

Главным своим проектом этого года прокатчик называет еще один проект Pathé, фильм-катастрофу КАТАСТРОФА с Гийомом Кане в главной роли. По сюжету, на Францию обрушились кислотные дожди, и отец с дочерью пытаются выжить в начавшемся хаосе и добраться до безопасного места. По фильму показали эксклюзивные рабочие материалы без финальных спецэффектов, которые передали неумолимый ужас заданных в картине обстоятельств. Референсами называют фильмы ПОСЛЕЗАВТРА и ГЕОШТОРМ.

На 13 июля заявлен датский криминальный триллер МОЛЧАНИЕ АНГЕЛОВ. По сюжету, детектив-специалист по киберпреступлениям подключается к поиску серийного убийцы. Проморолик показал мрачную атмосферу картины и жестокость маньяка, который оставляет своих жертв обнаженными в молитвенной позе на всеобщее обозрение. Фильм сравнивают с картинами СЕМЬ, ЗОДИАК и МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ.

31 августа прокатчик выпустит ДОРОГУ К СЧАСТЬЮ, криминальную комедию в духе ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС из Южной Кореи. Заключенный узнает о смертельном диагнозе и сбегает из больницы, чтобы увидеть свою выросшую дочь. Помогает ему в этом молодой парень, ворующий лекарства в больнице. Картина попала в отбор несостоявшегося в 2020 году Каннского кинофестиваля. В главных ролях — звезда ОЛДБОЯ Чхве Мин-сик и Пак Хэ-иль, известный по картине РЕШЕНИЕ УЙТИ. Режиссером стал Лим Сан-су, постановщик фильмов СЛУЖАНКА и ВКУС ДЕНЕГ. Эксклюзивное промо представило историю зарождения дружбы между двумя незнакомцами, пережившими за короткий срок настоящую жизнь.

В комедийной драме В ОЖИДАНИИ ДАЛИ два брата устраиваются на кухню в ресторан, вдохновленный творчеством Дали, и становятся известны своими кулинарными шедеврами по всей Европе. Только самого Дали никак не удается зазвать в их заведение. Проморолик продемонстрировал испанский колорит картины. Фильм заявлен на 1 июня.

17 августа выходит мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА, сиквел ДОЗОРА ДЖУНГЛЕЙ, одного из самых кассовых французских фильмов 2017 года в мире. По сюжету, таинственный злодей покрывает джунгли ядовитой розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Герои отправляются в путешествие в поисках антидота, чтобы остановить уничтожение родных лесов до сезона дождей.

14 сентября прокатчик представляет испанский хоррор ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ. Молодая пара на время отпуска меняется домами с приятными пожилыми людьми, с которыми познакомилась в интернете, но, как становится ясно по эксклюзивному проморолику, вскоре понимает, что у новых знакомых есть дьявольские планы на их счет. Режиссером стала Мар Таргарона, продюсер фильмов ПРИЮТ и ТЕЛО. Картину сравнивают с фильмами ЗАКЛЯТЬЕ и ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ.

В комедийном хорроре РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ зомби адаптировались к жизни и стали полноправными членами общества. Трое героев переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать ее планам и вернуть похищенную злодеями бабушку. В продемонстрированном ролике впечатляет реалистичность зомби, но шутки далеко не так хороши, как в обозначенных референсах – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД и ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН. Фильм выйдет 12 октября.

Артбастером прокатчик называет фантастическую драму о любви в разных временных периодах ПРЕДЧУВСТВИЕ с Леа Сейду и Джорджем Маккэем в главных ролях. В недалеком будущем Габриэль проходит процедуру по избавлению от чувств и встречает Луи, к котором испытывает сильное притяжение. Действие картины происходит в 1910, 2014 и 2044 годах. Как отмечает прокатчик, это самая амбициозная работа Бертрана Бонелло, известного по фильмам МАЛЫШКА ЗОМБИ и СЕН-ЛОРАН. СТИЛЬ – ЭТО Я. Продюсирует Ксавье Долан. Картине предстоит участие на крупнейших фестивалях. Релиз запланирован на 26 октября. По проекту показали эксклюзивное промо, продемонстрировавшее сложность и психологическую напряженность истории.

Еще один южнокорейский фильм в пакете Capella – военно-исторический экшн БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН, продолжение самого кассового корейского фильма за всю историю БИТВА ЗА МЁН РЯН. По сюжету, корейский флот дает бой захватническим военно-морским силам Японии у острова Хансан. В показанном ролике небольшая флотилия кораблей противостоят армаде японских плавучих крепостей, чтобы сохранить независимость своей страны. В следующем году Capella планирует выпустить третью часть южнокорейской франшизы.

Третий корейский фильм в лайн-апе компании – мелодрама СЕКРЕТ с До Кен Су, солистом группы EXO и звездой дорам. Фанатская база группы в России только во «Вконтакте» насчитывает более 300 тыс человек. По сюжету, молодой пианист знакомится с девушкой, но она раз за разом отталкивает его, пока он не узнает ее секрет.

Впечатляюще выглядит вестерн от Altitude В ПОИСКАХ ЗВЕРЯ с неожиданно брутальным Николасом Кейджем. По сюжету, бросивший учебу в Гарварде молодой парень отправляется в Скалистые горы, чтобы охотиться на бизонов, и сталкивается с испытаниями, ставящими под угрозу его жизнь и рассудок. Премьера экранизации книги «Батчерс Кроссинг» Джона Уильямса состоялась на фестивале в Торонто.

Клаустрофобным сеттингом и дизайном монстров пугает французский мистический хоррор В ГЛУБИНЕ ТЬМЫ. Группа горняков спускается в шахту вместе с университетским профессором в поисках древних артефактов. Неожиданно обрушившийся оползень запирает их в смертельную ловушку. В попытках выбраться они обнаруживают таинственный склеп и пробуждают древнее зло. Референсами называют фильмы СПУСК и ЧУЖОЙ. По фильму показали трейлер, передавший мрачную и зловещую атмосферу картины.

Ряд проектов прокатчик заявил без материалов. Летом на большие экраны выйдет остросюжетный боевик УГРОЗА. В результате атаки террористов герой оказывается в заложниках у единственного выжившего преступника, который превращает его в живую бомбу. Он идет в жилете со взрывчаткой по главному проспекту Мадрида и не может остановиться, иначе его взорвут. Референсами называют фильмы АДРЕНАЛИН и СКОРОСТЬ.

На 7 декабря заявлена биографическая драма ПО ФРЕЙДУ с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом в главных ролях. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается в картине с писателем Клайвом Льюисом, чтобы поспорить о том, существует ли Бог.

В молодежном фантастическом хорроре КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ семеро незнакомцев соглашаются участвовать в испытании нового лекарства, но у препарата оказывается серьезный побочный эффект – бессонница, а затем смерть. Картину сравнивают с фильмами КЛАУСТРОФОБЫ и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ.

На осень заявлена криминальная комедия с Бенуа Мажимелем КОРОЛЬ УЛИЦ, рассказывающая историю гангстера, стремящегося к искуплению. По наблюдениям прокатчика, в фильме НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА встречает ЛИЦО СО ШРАМОМ, и в результате получается новый «Шантарам».

В остросюжетном триллере ГОРОД СТРАХА от продюсера Ридли Скотта Эрик Бана играет социального психолога, которого приглашают, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа в Берлине. Пока он погружается в работу, его мятежная дочь встречает молодого человека, знакомящего ее с местной андеграундной культурой.

На конец 2023 года заявлен экшн СТРЕЛОК с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом в главных ролях. Герой войны в отставке отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Нарушив планы дилеров, он вынужден взяться за оружие, чтобы защитить свою семью.