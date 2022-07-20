Capella Film провела презентацию проектов второй половины 2022 года и начала 2023-го

Фильмы о зомби, мистические хорроры и фестивальные хиты

19 июля в кинотеатре «Иллюзион» прошла презентация прокатной компании Capella Film, на которой были представлены ключевые релизы дистрибьютора в будущем сезоне. Привественное слово сказали глава компании Вера Фетищева и директор по закупкам Алексей Лазаренко. Фетищева поблагодарила партнеров за внесенный вклад в успех триллера ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, прокат которого начался 14 июля. Релиз показал второй старт среди проектов Capella Film после ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ. Руководитель прокатчика подчеркнула, что сейчас индустрии важно объединиться, поддержать друг друга и вместе смотреть только вперед. Алексей Лазаренко добавил, что компания, которую после реструктуризации можно назвать Capella 2.0, закупила разнообразный контент: прокатчик заполучил в свой пакет не только кино для избирательного зрителя, но и жанровые проекты.

Началась презентация с динамичного ролика, составленного из уже вышедших релизов Capella Film. Первым фильмом, представленным компанией, стала картина Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО, участвовавшая в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Проект рассказывает о людях, у которых развился синдром ускоренной эволюции — их тела не чувствуют боли. В погоне за запретными ощущениями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных: кто-то принимает реальность, а кто-то борется с ней. Роли в боди-хорроре исполняют Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. Проект выйдет 1 сентября 2022 года. В рамках презентации был показан новый эффектный трейлер.

Следом был представлен мистический хоррор БОЙСЯ ТЕМНОТЫ в духе фильмов СЛЭНДЕРМЕН, АСТРАЛ и ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ, который стартует в российском прокате 4 августа. Мистический хоррор рассказывает о молодой учительнице и ее сыне, которые приезжают в деревню, где при загадочных обстоятельствах исчез ребенок. Появление нового мальчика пробуждает древнее затаившееся зло. В качестве иллюстрации проекта был продемонстрирован трейлер.

Триллер НЕ ГОВОРИ НИКОМУ, который, как отметили во время презентации, умело подрывает традиции жанра, прокатчик выпустит 29 сентября. Во время отпуска в Италии молодая пара знакомится с семьей с немым ребенком. Через несколько месяцев они оказываются вместе в загородном доме, но новые знакомые вовсе не те, за кого себя выдают. Фильм, напоминающий ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ Михаэля Ханеке, участвоввал в конкурсе кинофестиваля "Сандэнс" в 2022 году. По нему был показан ранее опубликованный трейлер.

В пакете дистрибьютора также имеется комедия ПОЕХАЛИ! В центре сюжета — Луиза, которая не может выйти из своей машины из-за случившегося приступа паники, и Пол, который взламывает ее машину и угоняет вместе с владелицей. Так начинаются приключения двух непохожих людей. Французская картина, представляющая собой смесь фильмов ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ и КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ, стартует в прокате с 15 сентября.

В пакете прокатчика нашлось место комедии СЕМЕЙКА ЗОМБИ об одиноком парне, который так отчаянно ищет друзей и близких, что может достать их из-под земли. Главную роль в проекте исполняет звезда франшизы ПОСЛЕ Хиро Файнс-Тиффин. Судя по проморолику фильма, проект может напомнить зрителю картины ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ и ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ. Прокат в российских кинотеатрах запланирован 20 октября 2022 года.

События фантастического триллера ЛОКДАУН Гийома Никлу разворачиваются в многоэтажке, жители которой оказываются запертыми в своих квартирах из-за черной завесы: она окутала их дома и окна и пожирает любого, кто пытается покинуть здание. герои возвращаются к своим базовым интстинктам, и начинается настоящая битва за выживание. Прокат в России начнется 8 июня 2023 года.

Молодежный фильм ужасов НЕ ЗАСЫПАЙ рассказывает о семи незнакомцах, которые соглашаются принять участие в испытании нового лекарства. Оказывается, у вещества есть серьезный побочный эффект: люди не могут заснуть, ведь того, кому это удастся, ждет смерть. Релиз в духе КЛАУСТРОФОБОВ и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ выйдет в российских кинотеатрах в начале 2023 года.

Продолжает линейку комедийных драм испанская картина КАК ШЕФ ШЕФУ. История о молодом шеф-поваре Мигеле, которому внезапно приходится взять под опеку своего отца, также работавшего шеф-поваром. Из-за амнезии из памяти старика стерлись последние 30 лет жизни: теперь двум шефам придется ужиться на одной кухне. Духоподъемный проект выйдет в прокат осенью 2022 года. В качестве иллюстрации был представлен трейлер.

Испанский хоррор ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ был анонсирован динамичным промороликом. Мак и Анна собираются провести отпуск, воспользовавшись сервисом по обмену домами. Сначала им нравится жилище, которое принадлежит загадочной пожилой паре, но заманить героев в свое логово — лишь первая часть плана стариков. Прокат состоится 9 февраля 2023 года.

В качестве новогоднего предложения для аудитории дистрибьютор представил комедию РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ о зомби, которые живут среди людей. Город заполонили живые мертвецы — жертвы капиталистического общества, управляемые алчными корпорациями. Теперь троим друзьям предстоит сразиться с одной из корпораций, чтобы спасти свою бабушку из рук зомби. По проморолику картина напоминает проекты ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД и ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН.

Действия французского фильма БАНДЫ ПАРИЖА происходит в начале ХХ века. В столице Франции царят хаос и преступность. Банды делят территорию и власть всеми возможными способами, из-за чего одну из них прозвали Апаши в память о воинах индийского племени Апачи. Однажды к банде примыкает девушка, которая желает отомстить ее главарю за смерть брата. Российская премьера картины в духе БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА и сериала «Острые козырьки» запланирована на 3 ноября 2022 года.

В следующем блоке презентации были представлены фестивальные проекты. Первым Capella Film показала материалы по российской картине НУУЧЧА с Сергеем Гилевым в главной роли. Сельская пара, живущая в якутской тайге в конце XIX веке, готовится к холодной зиме. Поневоле они принимают к себе домой русского каторжника. Очень скоро пленник и владельцы жилья меняются местами. Иллюстрацией картины стал ранее опубликованный трейлер.

Продолжил линейку арт-проектов военный фильм КАПИТАН Роберта Швентке, рассказывающий об измученном и голодном 19-летнем рядовом, который находит форму офицера Третьего рейха. Он собирает группу дезертиров и пробивает себе путь через опустошенную нацистскую Германию. Опьяненные властью и вседозволенностью, они начинают строить свой мир. Фильм может ждать непростая прокатная судьба на территории России.

Триллер с рабочим названием ТЕРРОРИСТ с Тимом Ротом в главной роли был представлен без дополнительных промоматериалов. Чарли попадает в ужасную аварию, случайно оказавшаяся рядом Альма спасает его жизнь. Она — бывший доктор, бежавшая от войны в Сирии. Из-за амнезии Чарли не помнит, что он расист, собиравшийся совершить масштабный терракт. Друзья узнают правду и пытаются понять, действительно ли Чарли стал новым человеком. Авторы картины вдохновлялись такими картинами, как 1+1 и ЗЕЛЕНАЯ КНИГА.

Картина МОЖЖЕВЕЛЬНИК, как было отмечено на презентации, была словно специально снята для пакета Capella Film. Подростка, склонного к саморазрушению, отстраняют от учебы и в качестве воспитательной меры отправляют ухаживать за язвительной бабушкой-алкоголичкой. Со временем герои становятся друзьями. Главную роль в картине играет Шарлотта Ремплинг.

Эротическая драма ГРОМ рассказывает о молодой девушке Элизабет, которой после внезапной смерти сестры приходится оставить монастырскую школу и вернуться в свою деревню. Она пытается разобраться в причинах смерти своей сестры. Под влиянием пробуждающейся чувственности девушка восстает против удушающе строгих правил местной общины. Судя по эксклюзивному промоматериалу, релиз выполнен в духе фильмов ИСКУШЕНИЕ и КУРИОСА.

Следующий проект - ПРЕДЧУВСТВИЕ Бетрана Боннелло, продюсером которой выступает Ксавье Долан. Роли в картине о фантастической истории любви в разных временных измерениях исполняют Джордж Маккей и Леа Сейду. Релиз планируется в 2023 году.

Прокатчик также анонсировал новые корейские фильмы: картину ИГРА КИЛЛЕРОВ, боевик АКУЛА: НАЧАЛО, проект ДОРОГА К СЧАСТЬЮ, а также перевыпуски хитов Ким Джи Уна и Ким Ки Дука. Осенью 2022 года запланированы спецпоказы этих картин.

Также прокатчик анонсировал ближайшие VoD-релизы. В их числе — постапокалиптический триллер ЗЕМЛЯ СЫНОВЕЙ, комедиb В РИТМЕ РУМБЫ, ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ и МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА, криминальный триллер ТЮРЬМА 77, ХОРОШИЙ СОСЕД, зомби-комедия ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА, мелодрама с Килианом Мерфи СЕЗОН ИЗМЕН.

В финале презентации прокатчик заявил два семейных проекта: анимационный проект ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2 и новогодний релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ, напоминающий по духу ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА.