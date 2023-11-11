Новый «Капитан Америка» может отправиться на пересъемки

Инсайдеры утверждают, что виной тому плохие тестовые показы

Похоже, Disney не просто так переносит новую ленту Marvel КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР на более позднюю дату – инсайдеры утверждают, что тестовый показ картины прошел «не очень удачно».

По слухам, супергеройский фильм с Энтони Мэки в роли нового Капитана Америки отправится на пересъемки, которые пройдут с января по май следующего года. Из текущего монтажа, в свою очередь, пропадут сразу три продолжительных фрагмента ленты.

Съемки ДИВНОГО НОВОГО МИРА завершились еще в июне 2022 года, а его релиз первоначально был запланирован на следующий июль. Режиссером проекта выступил Джулиус Она (ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛДА).

Стоит отметить, что доработка картин на этапе постпродакшена – это излюбленный метод Marvel, которым студия пользуется на протяжении многих лет.

Фото: кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»