top banner

Новый «Капитан Америка» может отправиться на пересъемки

Автор: Илья Кувшинов

11 ноября 2023

Инсайдеры утверждают, что виной тому плохие тестовые показы

Похоже, Disney не просто так переносит новую ленту Marvel КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР на более позднюю дату – инсайдеры утверждают, что тестовый показ картины прошел «не очень удачно».

По слухам, супергеройский фильм с Энтони Мэки в роли нового Капитана Америки отправится на пересъемки, которые пройдут с января по май следующего года. Из текущего монтажа, в свою очередь, пропадут сразу три продолжительных фрагмента ленты.

Съемки ДИВНОГО НОВОГО МИРА завершились еще в июне 2022 года, а его релиз первоначально был запланирован на следующий июль. Режиссером проекта выступил Джулиус Она (ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛДА).

Стоит отметить, что доработка картин на этапе постпродакшена – это излюбленный метод Marvel, которым студия пользуется на протяжении многих лет.

Фото: кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«По щучьему велению» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чувства Анны»
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» вновь возглавил прокат
Подробнее
Продолжение «Капитана Марвел» может выступить слабее прошлых картин Marvel
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди премьер лидирует драма «Чувства Анны»
Подробнее
Телеканал «КиноТВ» оштрафовали за показ фильма «V значит вендетта»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Легенда о самбо»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 ноября 2023 года
Подробнее
Бастующие американские актеры получили новое предложение от студий и стримингов
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Шоураннер «Настоящего детектива» напишет и снимет хоррор для Blumhouse
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Волшебный участок»
Подробнее
Cтудии сделали бастующим голливудским актерам «последнее и лучшее» предложение
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее