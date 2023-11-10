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Disney меняет даты своих релизов по итогам забастовки американских актеров

Автор: Илья Кувшинов

10 ноября 2023

Среди них – «Дэдпул 3», новый «Капитан Америка», «Блэйд» и многое другое

Как и ожидалось, ДЭДПУЛ 3, съемки которого должны возобновиться в ближайшее время, не выйдет в запланированную дату 3 мая 2024 года. Лента Шона Леви с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом переехала на более позднее время – 26 июля 2024 года. Об этом сообщает Deadline.

Ранее на этой дате стоял КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР с Энтони Мэки, который теперь отложен до 14 февраля 2025 года несмотря на то, что, по слухам, фильм уже доснят и находится в большей готовности, чем триквел ДЭДПУЛА.

В свою очередь, БЛЭЙД с Махершалой Али теперь выйдет 7 ноября 2025 года, а ГРОМОВЕРЖЦЫ, съемки которых так и не начались из-за двойной забастовки, сдвинулись с 20 декабря 2024-го на 25 июля 2025 года.

Disney также перенесла приквел КОРОЛЯ ЛЬВА с 5 июля 2024 года на 20 декабря 2024-го и убрала из графика два безымянных проекта 2025 года – они стояли на 5 июля и 20 декабря соответственно.

Отмечается, что сегодняшние перестановки могут оказаться только началом новых изменений в прокатном расписании на ближайшие несколько лет. Напомним, что на днях Sony сдвинула триквел ВЕНОМА с 14 июля 2025 года на 8 ноября 2025-го.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ 3

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