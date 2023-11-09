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Студии начинают возобновлять съемки после окончания забастовки

Автор: Илья Кувшинов

9 ноября 2023

Среди проектов – «Дэдпул 3», «Гладиатор 2», «Битлджус 2», «Веном 3»

Забастовка Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) официально завершена, и студии постепенно начинают возобновлять приостановленные в июле съемки.

По информации Deadline, на этой неделе или в самое ближайшее время в производство вернутся ДЭДПУЛ 3 с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом (завершен на 50%), ГЛАДИАТОР 2 Ридли Скотта, БИТЛДЖУС 2 Тима Бертона (осталось всего два съемочных дня), ПРИСЯЖНЫЙ №2 Клинта Иствуда (осталось около десяти дней) и ВЕНОМ 3, который из-за своей неготовности был перенесен с 14 июля 2024 года на 8 ноября 2024-го.

Также в приоритете возобновление съемок экранизации бестселлера Колин Гувер ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Съемки проекта были приостановлены в июне из-за забастовки сценаристов. Американский релиз картины запланирован на 9 февраля 2024 года, однако неизвестно – сохранится ли эта дата.

Создатели анимационного фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕЛЕННЫХ, в свою очередь, продолжат запись актеров озвучания. Картина должна была выйти на экраны 29 марта 2024 года, однако во время забастовок ее перенесли на неопределенное время.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ 2

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