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Marvel нашла сценариста для пересъемок нового «Капитана Америки»

Автор: Илья Кувшинов

14 декабря 2023

Работа над картиной запланирована на весну-лето 2024 года

Недавние слухи оказались правдой – Marvel действительно готовится к пересъемкам кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР и уже нашла нового сценариста, который напишет дополнительные сцены. Об этом сообщает Deadline.

Им станет Мэттью Ортон, ранее работавший консультирующим продюсером на сериале «Лунный рыцарь» для Disney+. Сами досъемки запланированы на весну-лето 2024 года.

Стоит отметить, что доработка картин на этапе постпродакшна – это излюбленный метод Marvel, которым студия пользуется на протяжении многих лет. Тем не менее, инсайдеры ранее отмечали, что в случае с новым КАПИТАНОМ АМЕРИКОЙ все не так радужно – съемки картины завершились еще в прошлом году, а тестовые показы чернового монтажа оказались «не очень удачными».

Режиссером проекта выступает Джулиус Она (ПАРАДОКС КЛОВЕРФИЛДА). Выход ленты в прокат запланирован на 14 февраля 2025 года.

Фото: кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

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