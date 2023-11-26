Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» назвал лауреатов

Самыми ожидаемыми киноэкранизациями стали «Мастер и Маргарита» и «Танцуй, Селедка!»

Названы победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0». Ведущими церемонии закрытия смотра выступили Александр Цыпкин и Евгений Гришковец.

Жюри, состоящее из представителей онлайн-кинотеатров и телеканалов, назвало самым интересным проектом в разработке экранизацию хоррор-романа Андрея Подшибякина «Последний день лета», которую разрабатывают продюсер Павел Буриан и режиссер Стас Иванов.

Представители ключевых российских издательств выбрали победителей в конкурсе блока проектов в производстве. Самыми ожидаемыми киноэкранизациями стали МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина и ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! Александры Лупашко, а самым ожидаемым сериалом-экранизацией – «Денискины рассказы» Артемия Драгунского.

Спецприз «Автор» с формулировкой «Первый российский блокбастер в кино и литературе» получил писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.