Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» назвал лауреатов
Самыми ожидаемыми киноэкранизациями стали «Мастер и Маргарита» и «Танцуй, Селедка!»
Названы победители фестиваля экранизаций «Читка 2.0». Ведущими церемонии закрытия смотра выступили Александр Цыпкин и Евгений Гришковец.
Жюри, состоящее из представителей онлайн-кинотеатров и телеканалов, назвало самым интересным проектом в разработке экранизацию хоррор-романа Андрея Подшибякина «Последний день лета», которую разрабатывают продюсер Павел Буриан и режиссер Стас Иванов.
Представители ключевых российских издательств выбрали победителей в конкурсе блока проектов в производстве. Самыми ожидаемыми киноэкранизациями стали МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина и ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! Александры Лупашко, а самым ожидаемым сериалом-экранизацией – «Денискины рассказы» Артемия Драгунского.
Спецприз «Автор» с формулировкой «Первый российский блокбастер в кино и литературе» получил писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.
Полный список победителей
• «Самая ожидаемая киноэкранизация» – МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин, по одноименному роману Михаила Булгакова, полный метр
• «Самая ожидаемая киноэкранизация» – ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко, по пьесе Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате», полный метр
• «Самый ожидаемый сериал-экранизация» – «Денискины рассказы», реж. Артемий Драгунский, по рассказам Виктора Драгунского, сериал
• «Самый интересный проект в разработке» – «Последний день лета», заинтересованный режиссер Стас Иванов, продюсер Павел Буриан, по мотивам одноименного романа Андрея Подшибякина, сериал
• «Самый ожидаемый проект по мнению профильных телеграм-каналов» – 777, реж. Александр Хант, по одноименному роману Кирилла Рябова, полный метр
• Спецприз «Автор» с формулировкой «Первый российский блокбастер в кино и литературе» – Сергей Лукьяненко
• Спецприз «За смелость выбора материала для экранизации. Фильм» – СНЕГИРЬ, реж. Борис Хлебников
• Спецприз «За смелость выбора материала для экранизации. Сериал» – «Библиотекарь», реж. Игорь Твердохлебов
• Спецприз «За смелость выбора материала для экранизации. Сериал» – «Плейлист волонтера», реж. Максим Свешников • Издательство, представившее самые перспективные литературные проекты для экранизации – Like Book