На фестивале экранизаций «Читка 4.0» пройдет презентация фильма «Авиатор»

В презентации примут участие Егор Михалков-Кончаловский и Евгений Водолазкин

На фестивале экранизаций «Читка 4.0» состоится презентация фильма АВИАТОР. В ее рамках будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также состоится встреча с творческой группой проекта. В мероприятии примут участие режиссер Егор Михалков-Кончаловский, автор романа-бестселлера Евгений Водолазкин и продюсер Сергей Катышев. Событие состоится 10 ноября.

Творческая команда картины разберет, чем фильм АВИАТОР отличается от литературной версии, расскажет о работе над сценарием и о процессе съемок, а главное – ответит на все вопросы гостей. Также гости мероприятия смогут первыми увидеть эксклюзивные фрагменты фильма еще до премьеры. Картина выходит в широкий прокат 20 ноября.

Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» пройдет в Москве 10-11 ноября. Смотр представит новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране.

Фото: пресс-служба фестиваля экранизаций «Читка 4.0»