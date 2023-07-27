Вышел трелер нового фильма Анны Меликян «Чувства Анны»
Автор: БК
27 июля 2023
Кинокомпания Planeta Inform Film Distribution представила трейлер фильма Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ с Анной Михалковой в главной роли .
В картине так же сыграли Тимофей Трибунцев и Олег Ягодин.
Продюсерами проекта выступили Анна Меликян, Екатерина Рыжая, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. Производство: ID PRODUCTION
В прокат лента выйдет осенью 2023 года.
«Простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций», — гласит логлайн картины.
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