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Оборудование для кинотеатров вошло в перечень товаров для параллельного импорта

Автор: БК

6 мая 2022

Соответствующий список опубликовал Минпромторг России

Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В одну из категорий также вошли инструменты и аппараты «оптические, фотографические, кинематографические, изменительные и другие». Данная группа товаров находится в списке под номером 90.

Параллельный импорт подразумевает собой ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя на ввоз данных товаров. Иными словами, продукция поступает  не через дистрибьютора, а альтернативными способами. 

Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина уточнил БК, что параллельный импорт товаров не распространяется на фильмы и музыку: «Параллельный импорт касается физических объектов, на цифровой контент это не распространяется. Нельзя «ввезти» права на фильм», — отметим Бырдин. Он также заключил, что копию (диск) контента ввезти из третьей страны можно, но право на показ нужно будет все равно согласовать с правообладателем.

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