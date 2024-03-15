Звезда «Очень странных дел» получит награду на CinemaCon-2024

Джозеф Куинн удостоится премии в категории «Восходящая звезда года»

Организаторы крупнейшего индустриального слета кинематографистов США CinemaCon назвали будущих обладателей премии Big Screen Achievement Awards, которая ежегодно вручается в рамках мероприятия.

Премии в категории «Восходящая звезда года» удостоится Джозеф Куинн. В этом году исполнитель роли Эдди Мансона в четвертом сезоне «Очень странных дел» появится на экранах сразу в двух потенциальных хитах – хорроре ТИХОЕ МЕСТО. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ и сиквеле ГЛАДИАТОРА. По словам управляющего директора CinemaCon Митча Нойхаузера, звезда Куинна «загорелась сильнее, чем кто-либо мог предположить».

Напомним, что в ближайшем будущем актер также станет частью новой ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ.

Торжественная церемония вручения пройдет в театре The Colosseum отеля Caesars Palace в Лас-Вегасе 11 апреля. Помимо Куинна почетные награды получат актрисы Эми Полер (премия «Авангард»), Лупита Нионго («Звезда года») и режиссер Шон Леви («Режиссер года»).

Сам CinemaCon в этом году состоится с 8 по 11 апреля.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»