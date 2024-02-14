Marvel объявила актерский состав «Фантастической четверки»

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года

В День святого Валентина Marvel представила актерский состав грядущей ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ.

Как и ожидалось, Педро Паскаль примерит на себя роль доктора Рида Ричардса (более известного как Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ) сыграет Женщину-невидимку, Человеком-факелом станет Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а Существом – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Режиссером картины выступает Мэтт Шекман. Выход ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ запланирован на 25 июля 2025 года.

Фото: Marvel