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Marvel объявила актерский состав «Фантастической четверки»

Автор: Илья Кувшинов

14 февраля 2024

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года

В День святого Валентина Marvel представила актерский состав грядущей ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ.

Как и ожидалось, Педро Паскаль примерит на себя роль доктора Рида Ричардса (более известного как Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ) сыграет Женщину-невидимку, Человеком-факелом станет Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а Существом – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Режиссером картины выступает Мэтт Шекман. Выход ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ запланирован на 25 июля 2025 года.

Фото: Marvel

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