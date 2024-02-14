Marvel объявила актерский состав «Фантастической четверки»
Автор: Илья Кувшинов
14 февраля 2024
Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года
В День святого Валентина Marvel представила актерский состав грядущей ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ.
Как и ожидалось, Педро Паскаль примерит на себя роль доктора Рида Ричардса (более известного как Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ) сыграет Женщину-невидимку, Человеком-факелом станет Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а Существом – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).
Режиссером картины выступает Мэтт Шекман. Выход ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ запланирован на 25 июля 2025 года.
Фото: Marvel
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