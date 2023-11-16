Marvel определилась с актерами для новой «Фантастической четверки»?

Инсайдеры утверждают, что студия предложила роль Педро Паскалю

Не исключено, что Marvel смогла определиться с исполнителями главных ролей для новой ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ. Инсайдеры утверждают, что Педро Паскаль рассматривается на роль Рида Ричардса, более известного как Мистер Фантастик. Об этом сообщает Deadline.

Сделка пока еще не закрыта из-за плотного графика актера: Паскалю в ближайшее время предстоит вернуться на съемки сиквела ГЛАДИАТОРА Ридли Скотта, а в его планах на 2024 год – второй сезон «Последних из нас» и триллер ОРУЖИЕ Зака Креггера.

Постановщик ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ Мэтт Шекман, в свою очередь, ранее заявлял, что съемки картины должны стартовать весной следующего года. Так или иначе, источники утверждают, что производственная команда уже нарисовала концепт-арты под внешность Паскаля.

По информации инсайдеров, весь остальной актерский состав уже укомплектован: Ванесса Кирби (МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ) сыграет Женщину-невидимку, Человеком-факелом станет Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а Существом – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Главным фаворитом студии на роль антагониста, пожирателя миров Галактуса, является Хавьер Бардем, однако проблемой может стать конфликт графиков – актер задействован в пока еще безымянном проекте Apple, посвященном «Формуле-1», с Брэдом Питтом.



Выход ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ запланирован на 2 мая 2025 года.