Роскомнадзор внес сайт «Синема парка» в реестр ОРИ

Владелец сайта обязан полгода хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу спецслужб

РКН внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) интернет-сайт сети кинотеатров «Синема парк». Соответствующая запись содержится в реестре ОРИ.

В реестр внесен сайт сети показчиков kinoteatr.ru, «информационный ресурс, содержащий информацию об анонсах фильмов, расписании киносеансов, адресах кинотеатров и прочую информацию, а также предоставляющий пользователям сервис для оформления онлайн-заказа (включая, но не ограничивая): билетов и продукции кинобаров, электронных подарочных сертификатов, онлайн подарочных карт с предоставлением возможности его оплаты способами из числа доступных на сервисе».

В объединенную киносеть «Синема парк» — «Формула кино» входит 74 площадки в 29 городах. В активе компания имеет 636 залов, то есть, каждый 7-й зал в РФ. На сайте сервиса имеется форма регистрации по номеру телефона, электронной почте, через аккаунты VK, Facebook (признана экстремистской организацией) и Google. Приложение «Синема Парка» в Google Play скачало более 500 тысяч пользователей.

С 1 июля 2018 года все интернет-сервисы, которые вносятся в реестр ОРИ, получают ряд обязанностей. Они должны сохранять информацию о всех действиях пользователей и передавать ее ФСБ по первому требованию. После вступления в силу законодательного «пакета Яровой» организаторы распространения информации также стали обязаны сохранять и передавать силовикам всю пользовательскую переписку, их видео- и аудиозвонки.