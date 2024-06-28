Cirque du Soleil займется производством кино и сериалов

Первым проектом станет полнометражный фильм по мотивам водного шоу «О»

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil попробует себя на новом поприще – она запускает собственную студию.

Ее руководителем станет Сьюзан Левисон, ранее возглавлявшая WWE Studios и занимавшая пост вице-президента по альтернативным программам CBS Television Studios. Она будет курировать все игровые, анимационные и документальные проекты, а также non-scripted-форматы и реалити-шоу.

Одним из первых проектов Cirque du Soleil Studio окажется полнометражный фильм по мотивам красочного водного шоу «О», которое идет в Лас-Вегасе. Разработкой картины займется Ридли Скотт и его компания Scott Free.

Отмечается, что цирковая компания рассматривает новое подразделение как способ дополнительного заработка, а также как дополнительное промо для своих живых шоу.

Фото: кадр из шоу «О»