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Съемки сиквела «Скалолаза» начнутся в следующем году

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2023

Режиссером картины выступит Жан-Франсуа Рише

Уже совсем скоро Сильвестр Сталлоне вернется к еще одной своей известной роли – съемки сиквела СКАЛОЛАЗА запланированы на лето 2024 года. ScreenDaily сообщает, что проект получил финансирование в размере 2 млн евро от немецкого фонда FFF Bayern.

В центре повествования ленты вновь окажется рейнджер Гейб Уокер, который теперь живет в Доломитовых Альпах, где управляет горным отелем. Когда он и его высокопоставленный клиент оказываются в заложниках, дочери Гейба приходится использовать все свои навыки скалолазания, чтобы перехитрить похитителей и вызволить отца.

Сценарий СКАЛОЛАЗА 2 написал Марк Бьянкулли (СУДНЫЙ ДЕНЬ, «Охотники»), а режиссером выступит Жан-Франсуа Рише (ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1, КРУШЕНИЕ). Ожидается, что большая часть съемок пройдет в Баварии – на студии Penzing и в центре Мюнхена.

Права на российский прокат картины принадлежат Arna Media. Подробнее об этом можно прочитать в интервью БК с президентом компании Надеждой Мотиной.

Фото: кадр из фильма СКАЛОЛАЗ

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