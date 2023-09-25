В России стали строить меньше кинотеатров в торговых центрах

C начала 2023 года на долю кинозалов в строящихся торговых центрах приходится всего 0,5% площадей

«Коммерсантъ» приводит отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), в котором отмечается, что с начала 2023 года на долю кинозалов в проектируемых в России торговых центрах приходится всего 0,5% площадей.

Консультанты отмечают, что подобная ситуация в стране складывается на протяжении последних трех лет, что заметно контрастирует с данными за 2015-2019 год – тогда кинозалы проектировались в 20% новых объектов. Особенный пик популярности формата приходился на 2010–2014 годы, когда кинопоказ был предусмотрен в 60% торговых комплексов.

Эксперты отрасли подчеркивают, что прокат серьезно пострадал из-за пандемии и ухода мейджоров из России – многие из киносетей сокращают число используемых залов из-за снижения трафика, а девелоперы рассматривают альтернативные варианты досуга на месте кинозалов.

Об этом же шла речь на недавнем Санкт-Петербургском международном Контент-форуме – тогда, старший директор CMWP Андрей Шувалов заявил, что теперь на небольших проектах с коммерческими площадями акцент делается на спортивной, а не развлекательной составляющей. Также при реновации торговых центров происходит сокращение площадей кинотеатров.

Участники рынка заявляют, что сегодня на фоне падения сборов открытие новых залов и сетей «абсолютно бесполезно». Напомним, что в 2022 году количество работающих в стране кинозалов сократилось более чем на треть из-за отсутствия иностранных премьер.

В отчете CMWP отмечается, что у индустрии кинопроката есть будущее в России – оно заключается в развитии новых малых форматов кинотеатров, которые могут располагаться в небольших торговых объектах и даже в составе инфраструктуры жилых комплексов.

Фото: Freepik