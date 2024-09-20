Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
Автор: БК
20 сентября 2024
Об этом со сцены шоу заявили Гарик Харламов и Павел Воля
20 сентября в эфире телеканала ТНТ дебютировал выпуск шоу Comedy Club, который анонсировался как заключительный.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость – мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – заявил со сцены Гарик Харламов.
«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», – добавил Павел Воля.
Напомним, что в июле Харламов стал новым креативным продюсером передачи.
Фото: пресс-служба ТНТ
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