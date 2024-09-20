top banner

Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

Автор: БК

20 сентября 2024

Об этом со сцены шоу заявили Гарик Харламов и Павел Воля

20 сентября в эфире телеканала ТНТ дебютировал выпуск шоу Comedy Club, который анонсировался как заключительный.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость – мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – заявил со сцены Гарик Харламов. 

«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», – добавил Павел Воля.

Напомним, что в июле Харламов стал новым креативным продюсером передачи. 

Фото: пресс-служба ТНТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Телеканал ТНТ объявил о закрытии Comedy Club
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2024»
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Первый канал провел презентацию сезона
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 сентября 2024 года
Подробнее
Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Три российских фильма вошли в программу фестиваля детского и юношеского кино в Германии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Игра киллера» становится лучшей новинкой
Подробнее
В Минкультуры России появился Департамент воспитательной работы
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
В августе ТНТ стал лидером в премиальном сегменте
Подробнее
На горном курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Александр Бондарев покинул должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка» получило Гран-при на фестивале во Франции
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 сентября 2024 года
Подробнее
«Москино» рассказало о цифровизации всего комплекса услуг на презентации в рамках «Нового сезона»
Подробнее
Британские сериалы возглавили топ самых популярных шоу Netflix в 2024 году
Подробнее
«Новый сезон», фотоотчет: день четвертый
Подробнее
В Сочи прошла светская вечеринка «Сияющая пустота 5.0 «Амура» Edition by KION»
Подробнее