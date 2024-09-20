Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

Об этом со сцены шоу заявили Гарик Харламов и Павел Воля

20 сентября в эфире телеканала ТНТ дебютировал выпуск шоу Comedy Club, который анонсировался как заключительный.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость – мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – заявил со сцены Гарик Харламов.

«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», – добавил Павел Воля.

Напомним, что в июле Харламов стал новым креативным продюсером передачи.

Фото: пресс-служба ТНТ