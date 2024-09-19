Телеканал ТНТ объявил о закрытии Comedy Club

Финальный выпуск выйдет в эфир 20 сентября

После 20 сезонов в эфире и более 800 выпусков телеканал ТНТ принял решение закрыть шоу Comedy Club.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – заявил во время съемки заключительной передачи резидент, ведущий и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов.

Финальный выпуск выйдет в эфир 20 сентября в 21:00.

Его гостями станут звёзды шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмёт у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Фото: пресс-служба ТНТ