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«Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы получит сериальный ремейк

Автор: Илья Кувшинов

4 февраля 2024

Режиссером и автором сценария шоу выступит Джей Си Чендор

Культовый триллер 1974 года РАЗГОВОР Фрэнсиса Форда Копполы станет сериалом – по информации IndieWire, сценарий грядущего проекта напишет Джей Си Чендор (ПРЕДЕЛ РИСКА, САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД), который также займет и режиссерское кресло.

Права на телевизионный ремейк были приобретены студией MRC непосредственно у компании Копполы American Zoetrope, выступающей исполнительным продюсером сериала. Шоураннером проекта станет Эрин Леви, ранее работавшая на «Безумцах» и «Двойнике».

Сюжет останется примерно таким же, как и в оригинальной картине, однако в сериальной адаптации эксперт по прослушке Гарри Коул, которого в РАЗГОВОРЕ играл Джин Хэкмен, в ремейке станет женщиной. Согласно официальному синопсису шоу, специалист по слежке, одержимая вопросами конфиденциальности, оказывается втянута в тайну корпоративного шпионажа – девушке придется на своей шкуре испытать, каково это быть объектом наблюдения.

Источники, близкие к проекту, утверждают, что актерский состав пока еще не утвержден.

Фото: кадр из фильма РАЗГОВОР

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