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«Централ Партнершип» начала регистрацию товарных знаков своего «аналога IMAX»

Автор: БК

28 июля 2023

«Космакс Вижн» и «Космакс» получили логотипы

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» («Газпром-Медиа») в середине июля подала несколько заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Космакс Вижн», «Космакс» в цветном и черно-белом вариантах. Об этом сообщает AdIndex. 

Ранее генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявлял о том, что его компания разработала «аналог технологии IMAX» под названием «Космакс». При этом речь шла только о бренде «Космакс», без приставки «Вижн».

Согласно заявлениям, формат «Космакс» характеризуется детализированным глубоким звуком, который совмещается с насыщенным и четким изображением. Созданием «Космакса» занимался технический департамент «Централ Партнершип». Верещагин оценивал бюджет разработки в 5 млн рублей. 

Первый и единственный фильм, который показали с использованием «Космакс», — ВЫЗОВ Клима Шипенко, сообщал ТАСС. О подготовке других картин для показа в формате пока ничего неизвестно.

 

 

 

 

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