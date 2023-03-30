В России разработали альтернативу технологии IMAX

Первым фильмом формата «Космакс» станет «Вызов» Клима Шипенко

Кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал аналог технологии IMAX под названием «Космакс», которая в настоящее время проходит процедуру получения патента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании Вадима Верещагина.

Согласно заявлениям, «Космакс» характеризуется детализированным глубоким звуком, который совмещается с насыщенным и четким изображением. Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет частично снятый в космосе фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ, который выйдет в прокат уже 20 апреля.

Созданием «Космакса» занимался технический департамент «Централ партнершип». Верещагин оценивает бюджет разработки в 5 млн рублей.

Генеральный директор компании подчеркнул, что для показа фильма в формате «Космакс» зал должен быть оснащен цифровым кинопроектором и специальным звуковым оборудованием. Более того, чтобы конвертировать отснятый материал в «Космакс», он изначально должен быть снят в высоком разрешении и с определенным кадрированием. ««Космакс» сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате»,— уточнил Верещагин.

Канадская корпорация IMAX, обладатель одноименной технологии широкоформатного кинопоказа, покинула Россию с 1 июня 2022 года, не объявив об этом официально. Всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон. В августе гендиректор сети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин рассказал, что IMAX запретила показывать в России кино в своем формате при том, что само оборудование принадлежит кинотеатрам: для фильмов формата, в том числе, уже имеющихся копий, требуется цифровой код с ограниченным периодом действия. В ноябре Васясин решил через суд добиваться от IMAX возвращения к обслуживанию оборудования и присутствию на рынке. В марте этого года иск представителей объединенной киносети к канадцам был удовлетворен.