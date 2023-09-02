Кевин Костнер планирует подать в суд на создателей сериала «Йеллоустон»

Выход второй части заключительного сезона был запланирован на ноябрь

Стали известны детали ухода Кевина Костнера из сериала «Йеллоустон» – во время судебных слушаний по бракоразводному процессу с дизайнером Кристин Баумгартнер актер рассказал, что за его решением покинуть сериал Paramount Network стояли «долгие и упорные переговоры» насчет разделения пятого сезона на две части.

Костнер заявил, что хотел сосредоточиться на собственном режиссерском проекте, который он разрабатывает уже много лет – вестерн-саге из нескольких фильмов HORIZON: AN AMERICAN SAGA, а при графике съемок «Йеллоустона» это было невозможно. Актер отметил, что ему даже пришлось поменять свой график ради съемок первой части пятого сезона – и это при том, что сценарии еще не были до конца дописаны.

Создатели шоу предложили Костнеру дальше работать по схеме pay or play (соглашение, по которому актерам выплачивается названный гонорар вне зависимости от того, состоялся ли проект или нет) – инсайдеры называли сумму в $24 млн за пятый и возможные шестой и седьмой сезоны, но договориться не получилось. В итоге, стороны сошлись на $12 млн за каждую из частей пятого сезона.

По словам актера, он был бы не против вернуться в шестой сезон вестерна, но переговоры зашли в тупик. «Я больше не мог им помочь. Мы пытались договориться, но мне предлагали меньше денег, чем за предыдущие сезоны. С творческой стороны у нас тоже были разногласия», – отметил он. Прежде чем окончательно уйти из проекта, Костнер предпринял последнюю попытку и назвал сумму, на которую он согласен – если верить его показаниям на суде, то речь шла о $12 млн за следующий сезон. Авторов «Йеллоустона» это не устроило, и они решили не продлевать контракт с актером. «Мне сказали, что их разочаровал тот факт, что наше шоу сейчас №1 на телевидении, а я отказываюсь сотрудничать», – добавил он.

Когда Костнера спросили о том, получил ли он гонорар за вторую половину пятого сезона «Йеллоустона», актер заявил, что скорее всего пойдет по этому вопросу в суд.

Представители Paramount пока никак не прокомментировали данную историю.

Ранее ожидалось, что заключительная часть пятого сезона шоу выйдет на экраны в ноябре, однако, на момент начала забастовки гильдии актеров, ее съемки так и не начались. Пока неизвестно, появится ли на площадке сам Костнер.

Фото: кадр из сериала «Йеллоустон»