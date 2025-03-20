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В рамках выставки CPS-2025 пройдут форумы об использовании современных технологий в производстве

Автор: БК

20 марта 2025

Мероприятие состоится на киностудии «Амедиа» с 27 по 29 марта

Уже на следующей неделе, с 27 по 29 марта, на киностудии «Амедиа» состоится индустриальная выставка CPS-2025.

Большое внимание в рамках программы будет уделено современным технологиям для медиапроизводства. В частности, в первый день пройдет форум CPS.AI, на котором эксперты поговорят о том, как искусственный интеллект влияет на все этапы производства контента, а также обсудят вопросы применения ИИ-технологии в киноиндустрии и расскажут о юридических нюансах.

Форум включает в себя несколько мастер-классов и круглый стол «Тренды, проблемы и перспективы ИИ-кинематографа». К участию приглашены эксперты, уже имеющие достаточный опыт применения AI-технологий в медиапроизводства и работающие с крупными брендами. В их числе – основатель студии XOVP Юрий Ярушников, продюсер Екатерина Кононенко, основатель AI-продакшна «AI Bureau» Андрей Чибисов, CEO компании Big Bag Films Алексей Стасюк, AI-креатор Андрей Гладков и многие другие.

Обсуждение темы применения новых технологий в кино продолжится 28 марта на форуме CPS.Virtual Production, включающим в себя три основных блока для дискуссий: «Virtual Production в большом кино», «Креативный суверенитет и свойства оборудования для Virtual Production» и «Broadcasting – доступность и развитие технологии Virtual Production». Среди спикеров форума – основатель студии XOVP Юрий Ярушников, продюсер Екатерина Кононенко, директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково» Алексей Каленчук, исполнительный директор Центра Технологий Метаверса Алексей Храмцов, руководитель «Виртуального продакшна 55.8» киностудии им. Горького Алексей Евдокимов и другие ведущие эксперты индустрии.

Более подробная информация доступна на официальном сайте выставки CPS-2025.

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