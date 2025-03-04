Стали известны даты проведения выставки CPS-2025

Она состоится в Москве с 27 по 29 марта

Организаторы 21-й индустриальной выставки оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2025 объявили даты проведения – она состоится в Москве с 27 по 29 марта.

Посетителей ждет большая зона ЭКСПО в двух съемочных павильонах киностудии «Амедиа», где будет представлено более 70 брендов с новинками в сфере техники и технологий, круглые столы и дискуссии, а также четыре больших форума – CPS.REGION о региональном кино, CPS.Virtual о виртуальном продакшене в кинопроизводстве, CPS.AI о нейрогенеративном интеллекте в киноиндустрии и CPS.МедиаОбраз.

В рамках деловой программы форума пройдут презентации технологических новинок для индустрии производства медиаконтента, в том числе не имеющих мировых аналогов, тренинги на стендах компаний и технологические туры по выставке.

Помимо этого, в финальный день форума состоится специальное мероприятие «Зона практики», где участники смогут получить практические навыки записи подкастов. Финальный выпуск подкаста «Было» будет представлен на платформе VK Video.

Фото: пресс-служба форума