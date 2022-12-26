«Централ Партнершип» заключила партнерство с дистрибьютором Four Star Films

Новые релизы российской компании прокатчик выпустит на Ближнем Востоке

Компания «Централ Партнершип» подписала эксклюзивный контракт с крупнейшим в странах Ближнего Востока кинодистрибьютором Four Star Films. Об этом сообщают «Ведомости». Соглашение начнет действовать с 1 января 2023 года в течение двух лет. В рамках договоренностей Four Star Films станет официальным прокатчиком фильмов ЦПШ в странах Ближнего Востока.

Контракт с Four Star Films касается новых релизов компании. В частности, до весны 2025 года «Централ Партнершип» планирует выпустить в российский прокат 24 кинопроекта, в частности, фильмы ВЫЗОВ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Как отмечают в компании, выход на Ближний Восток позволит российской кинокомпании возместить выпадение экспортной выручки из-за закрывшихся для России западных рынков.

Компания Four Star Films основана на Ближнем Востоке в 1961 году. Она является крупнейшим прокатчиком в данном регионе. Дистрибьютор сотрудничает с кинотеатрами в странах Персидского залива, а также на Кипре, в Палестине, Судане, Эфиопии и т.д.